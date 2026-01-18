Európske Oscary poznajú svojich víťazov: Absolútny triumf TOHTO filmu!

BERLÍN - Dráma Citová hodnota nórskeho režiséra Joachima Triera o vzťahu otca a dcéry získala v sobotu európsku filmovú cenu za najlepší film. Oznámila to Európska filmová akadémia (EFA), informuje TASR podľa agentúry DPA.
Víťazná snímka rozpráva príbeh filmára, ktorý chce do hlavnej úlohu svojho dosiaľ najosobnejšieho projektu obsadiť svoju dcéru, s ktorou má komplikovaný vzťah. Ocenenia pre najlepšieho herca a herečku dostali hlavní protagonisti tohto filmu - Stellan Skarsgard zo Švédska a Renate Reinsveová zo Švédska. Trierovi tiež udelili cenu pre najlepšieho režiséra a jeho snímka si odniesla celkovo šesť ocenení.
Päť cien získal road movie Sirat francúzskeho režiséra Olivera Laxeho, v ktorom sa otec a syn vydávajú do púšte hľadať svoju stratenú dcéru a sestru. Európske filmové ceny, nazývané aj „európske Oscary“, sú považované za jedno z najprestížnejších ocenení v tomto odvetví. V poradí 38. ročník ich odovzdávania sa konal v Berlíne. O víťazoch v rôznych kategóriách rozhodlo približne 5400 členov EFA.
Za najlepší dokumentárny film zvolili tento rok Fiume o Morte! chorvátskeho režiséra Igora Bezinoviča o ultranacionalistickej okupácii mesta Fiume, dnešnej Rijeky, v roku 1919. Cenu za celoživotné dielo dostala nórska herečka a režisérka Liv Ullmannová (Scény z manželského života). Talianska režisérka Alice Rohrwacherová (Šťastný Lazzaro) bola ocenená za zásluhy za celosvetový vplyv európskej kinematografie.