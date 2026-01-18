Nedeľa18. január 2026, meniny má Bohdana, zajtra Mário, Sára, Zara

Európske Oscary poznajú svojich víťazov: Absolútny triumf TOHTO filmu!

Joachim Trier Zobraziť galériu (2)
Joachim Trier (Zdroj: SITA/Fabian Sommer/dpa via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BERLÍN - Dráma Citová hodnota nórskeho režiséra Joachima Triera o vzťahu otca a dcéry získala v sobotu európsku filmovú cenu za najlepší film. Oznámila to Európska filmová akadémia (EFA), informuje TASR podľa agentúry DPA.

Víťazná snímka rozpráva príbeh filmára, ktorý chce do hlavnej úlohu svojho dosiaľ najosobnejšieho projektu obsadiť svoju dcéru, s ktorou má komplikovaný vzťah. Ocenenia pre najlepšieho herca a herečku dostali hlavní protagonisti tohto filmu - Stellan Skarsgard zo Švédska a Renate Reinsveová zo Švédska. Trierovi tiež udelili cenu pre najlepšieho režiséra a jeho snímka si odniesla celkovo šesť ocenení.

Zlaté glóbusy sú rozdané: Udeľovanie ovládli Jedna bitka za druhou a Hamnet... Toto sú mená víťazov! Prečítajte si tiež

Zlaté glóbusy sú rozdané: Udeľovanie ovládli Jedna bitka za druhou a Hamnet... Toto sú mená víťazov!

Päť cien získal road movie Sirat francúzskeho režiséra Olivera Laxeho, v ktorom sa otec a syn vydávajú do púšte hľadať svoju stratenú dcéru a sestru. Európske filmové ceny, nazývané aj „európske Oscary“, sú považované za jedno z najprestížnejších ocenení v tomto odvetví. V poradí 38. ročník ich odovzdávania sa konal v Berlíne. O víťazoch v rôznych kategóriách rozhodlo približne 5400 členov EFA.

Zlaté glóbusy 2026: Očarujúca Selena Gomez, vyzývavá Wednesday, hviezda The Last of Us ako darček! Prečítajte si tiež

Zlaté glóbusy 2026: Očarujúca Selena Gomez, vyzývavá Wednesday, hviezda The Last of Us ako darček!

Za najlepší dokumentárny film zvolili tento rok Fiume o Morte! chorvátskeho režiséra Igora Bezinoviča o ultranacionalistickej okupácii mesta Fiume, dnešnej Rijeky, v roku 1919. Cenu za celoživotné dielo dostala nórska herečka a režisérka Liv Ullmannová (Scény z manželského života). Talianska režisérka Alice Rohrwacherová (Šťastný Lazzaro) bola ocenená za zásluhy za celosvetový vplyv európskej kinematografie.

Joachim Trier
Zobraziť galériu (2)
Joachim Trier  (Zdroj: SITA/Fabian Sommer/dpa via AP)

Viac o téme: Európske filmové cenyEuropean film awards
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Meghan a princ Harry.
Harry a Meghan pustili do sveta roztomilé video: Dcérka zachytila ich najintímnejší moment
Zahraniční prominenti
Ruth Corden a James
Aha, ako vyzerala pred 2 rokmi! Sestra známeho moderátora schudla 57 kíl: Takto to dokázala
Zahraniční prominenti
Kianna Underwood
Obrovská TRAGÉDIA! Hrozivá smrť bývalej detskej hviezdy (†33): Auto ju vláčilo 2 ulice!
Zahraniční prominenti
Kristen Stewart
Gaťky von a ide sa promovať režisérsky debut! Takto sa dogabať dokáže len Kristen Stewart
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Silný zážitok z vojny mamy Emila Horvátha: Ten moment si v sebe niesla celý život!
Silný zážitok z vojny mamy Emila Horvátha: Ten moment si v sebe niesla celý život!
Prominenti
Moderátorka Zábranská neskrývala znechutenie nad dobovým jedlom
Moderátorka Zábranská neskrývala znechutenie nad dobovým jedlom
Prominenti
Obrovská premena slovenského herca: Za dva a pol mesiaca schudol až 30 kíl! Ako sa mu to podarilo?
Obrovská premena slovenského herca: Za dva a pol mesiaca schudol až 30 kíl! Ako sa mu to podarilo?
Prominenti

Domáce správy

FOTO Ilustračné foto
Hmla sa môže v nedeľu ráno tvoriť na západnom a strednom Slovensku
Domáce
Richard Raši
Raši chce, aby sa na schôdzach stihlo prebrať čo najviac bodov z programu
Domáce
Lavína vo Vysokých Tatrách
Horská záchranná služba varuje: Na južne orientovaných stranách pohorí sneh oťažie, čo zníži jeho stabilitu
Domáce
V Pezinku štartuje veľká obnova materskej školy na Vajanského: Mesto sľubuje úspory aj modernizáciu
V Pezinku štartuje veľká obnova materskej školy na Vajanského: Mesto sľubuje úspory aj modernizáciu
Bratislava

Zahraničné

PANIKA Podvodníci našli dieru
PANIKA Podvodníci našli dieru v systéme: Telefonáty v novej podobe, už vedia napodobniť aj HLAS vašich blízkych!
Zahraničné
Chcete sa zbaviť tuku
Chcete sa zbaviť tuku na bruchu? TOTO sú geniálne rady, ako to urobiť aj bez športu!
Zahraničné
Väzni v troch väzniciach
Väzni v troch väzniciach v Guatemale držia desiatky strážcov ako rukojemníkov
Zahraničné
Tragédia v Alpách: Lavína
Tragédia v Alpách: Lavína zaživa pochovala troch českých skialpinistov!
Zahraničné

Prominenti

Joachim Trier
Európske Oscary poznajú svojich víťazov: Absolútny triumf TOHTO filmu!
Zahraniční prominenti
Kolízna opatrovníčka (75) zo
Kolízna opatrovníčka (75) zo Súdnej siene: FOTO veď ona sa rokmi nemení! Stále kočka
Domáci prominenti
Móda z Beauty Ballu
Móda z Beauty Ballu podľ AI: Mendrejová ako šéfka banky, maturantka Leskovská a diva z Hollywoodu!
Domáci prominenti
Juraj Lehotský
Známy hudobník odišiel z tohto sveta náhle: Poznali ste ho z Repete a... mal slávneho brata!
Osobnosti

Zaujímavosti

Svet to ešte nevidel:
Svet to ešte nevidel: Unikátne VIDEO odhalilo tajný amazonský kmeň! Čo nasledovalo, šokovalo aj odborníkov
Zaujímavosti
Okno do temného vesmíru:
Okno do temného vesmíru: NOVÝ TYP objavu prekvapil aj astronómov! OBROVSKÝ oblak plynu bez jedinej hviezdy
Zaujímavosti
Muži sa HANBIA priznať:
Muži sa HANBIA priznať: TENTO zanedbaný problém môže viesť k zápalom a problémom v spálni! Cítite aj vy syrový zápach?
Zaujímavosti
Kŕčové žily: Ako sa
Kŕčové žily: Ako sa pred nimi chrániť a čo robiť, ak už vznikli
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Fico podpísal jadrovú dohodu s USA: Nová elektráreň za miliardy má byť v prevádzke o 15 rokov! (foto)
Fico podpísal jadrovú dohodu s USA: Nová elektráreň za miliardy má byť v prevádzke o 15 rokov! (foto)

Šport

VIDEO Úspech Slafkovského v kanadskej prestrelke: Dvoma gólmi pokoril 150-bodovú hranicu v NHL
VIDEO Úspech Slafkovského v kanadskej prestrelke: Dvoma gólmi pokoril 150-bodovú hranicu v NHL
NHL
VIDEO Mimoriadna správa, na ktorú čakalo celé Slovensko: Petra Vlhová oznámila zásadné rozhodnutie!
VIDEO Mimoriadna správa, na ktorú čakalo celé Slovensko: Petra Vlhová oznámila zásadné rozhodnutie!
Petra Vlhová
Gólová prestrelka a šokujúci výsledok: Maďarsko vyradilo severskú veľmoc z elitnej kategórie
Gólová prestrelka a šokujúci výsledok: Maďarsko vyradilo severskú veľmoc z elitnej kategórie
Ženský hokej
VIDEO Lobotka gólovým hrdinom Neapola, Cagliari s Obertom šokovalo Juventus
VIDEO Lobotka gólovým hrdinom Neapola, Cagliari s Obertom šokovalo Juventus
Serie A

Auto-moto

FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky

Kariéra a motivácia

Utekajte pred zimou: Prečo je teraz ideálny čas na exotickú dovolenku, ktorú si zaslúžite
Utekajte pred zimou: Prečo je teraz ideálny čas na exotickú dovolenku, ktorú si zaslúžite
Dovolenka a Choroba
Nie je ešte čas hovoriť o tehotenstve? Pozrite sa, kedy a ako to oznámiť zamestnávateľovi, aby ste si zachovali pokoj a istotu v práci
Nie je ešte čas hovoriť o tehotenstve? Pozrite sa, kedy a ako to oznámiť zamestnávateľovi, aby ste si zachovali pokoj a istotu v práci
Materská, rodičovská dovolenka, tehotenstvo
Chodíte na preventívne prehliadky? Tieto čísla vás prekvapia
Chodíte na preventívne prehliadky? Tieto čísla vás prekvapia
Motivácia a inšpirácia
Nový trik, ako z každej výplaty ušetriť stovky eur bez toho, aby ste sa vzdali svojich návykov
Nový trik, ako z každej výplaty ušetriť stovky eur bez toho, aby ste sa vzdali svojich návykov
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Čo so starými rožkami? Tipy, ktoré zachránia peňaženku aj večeru
Čo so starými rožkami? Tipy, ktoré zachránia peňaženku aj večeru
Rady a tipy
Talianska šošovicová polievka: Vonia bylinkami a zasýti na dlhý čas
Talianska šošovicová polievka: Vonia bylinkami a zasýti na dlhý čas
Výber receptov

Technológie

Wi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internet
Wi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internet
Návody
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
História
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Filmy a seriály
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
Bezpečnosť

Bývanie

Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!

Pre kutilov

Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Inšpiratívna a štýlová Bella Hadid v Aspene: Westernový nádych, šnurovacie kožené nohavice aj kovbojské čižmy
Zahraničné celebrity
Inšpiratívna a štýlová Bella Hadid v Aspene: Westernový nádych, šnurovacie kožené nohavice aj kovbojské čižmy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
PANIKA Podvodníci našli dieru
Zahraničné
PANIKA Podvodníci našli dieru v systéme: Telefonáty v novej podobe, už vedia napodobniť aj HLAS vašich blízkych!
Chcete sa zbaviť tuku
Zahraničné
Chcete sa zbaviť tuku na bruchu? TOTO sú geniálne rady, ako to urobiť aj bez športu!
Rok od vražedného masakra
Domáce
Rok od vražedného masakra na spišskom gymnáziu: Ochranu školákov poriadne sprísnili, TOTO urobil štát!
Tragédia v Alpách: Lavína
Zahraničné
Tragédia v Alpách: Lavína zaživa pochovala troch českých skialpinistov!

Ďalšie zo Zoznamu