Môže byť sexi Tarzan v skutočnosti gay? Alexander Skarsgård prehovoril o svojej orientácii!

HOLLYWOOD - Žeby ďalší prekvapivý coming-out? Alexander Skarsgård sa vo svojom najnovšom filme "Pillian" zhostil úlohy dominantného muža, ktorý obľubuje sadomasochistické sexuálne praktiky. Tie si však užíva s ďalším mužom. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nenaznačil, že sám zažil vzťah s mužom...
Švédsky sexsymbol Alexander Skarsgård sa ocitol v epicentre celebritných klebiet po tom, čo jeho slová pri propagácii filmu Pillion spôsobili doslova internetový ošiaľ. Naznačil, že je v skutočnosti gayom alebo bisexuálom?
Herec, ktorý stvárňuje záhadného bikera Raya v queer BDSM dramédii, už dávnejšie pri rozhovore pre švajčiarsky filmový festival naznačil, že sa stretol „s mužmi aj ženami v minulosti“. Mnohí fanúšikovia to vzali ako tajné coming-out priznanie.
V novom interview pre Variety Alexander teraz úprimne dodáva, že to vôbec nebolo myslené ako priznanie o jeho sexualite — a podľa jeho slov to dokonca nebolo ani o ňom osobne! „Oh… že to narážalo na moju minulosť? To rozhodne nebolo úmyselné,“ povedal Skarsgård s úškrnom. „Neviem presne, o čom som v tej chvíli hovoril.“
Podľa herca išlo o nešťastné nedorozumenie. Jeho cieľom vraj bolo uprednostniť film a postavy pred tým, kto je "on ako herec". Pillion je film, ktorý nezakrýva, že ide o gay romantickú drámu s BDSM prvkami. A práve to je dôvod, prečo sa celá debata o jeho sexualite tak rozšírila. Ale Skarsgård zdôraznil, že jeho komentár mal iba ukázať rešpekt k autenticitám príbehu, nie urobiť osobné priznanie.
Hoci filmový Tarzan, ktorý sa zapísal do sŕdc mnohých dám a aj pánov, svoje súkromie často nezdieľa, vie sa o ňom, že žije so ženou. Ide o švédsku herečku a režisérku s českými koreňmi, Tuvu Novotny. Alexander s ňou má dokonca malého, trojročného syna. V spoločnosti sa však spolu ukazujú len veľmi výnimočne.
