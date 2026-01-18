Nedeľa18. január 2026, meniny má Bohdana, zajtra Mário, Sára, Zara

Ten je RÝCHLY! Nicole Kidman nahradil MLADŠOU a novú frajerku si už nasťahoval domov

LOS ANGELES - Rozvod jedného z najprominentnejších párov v Hollywoode je sfinalizovaný, papiere podpísané a život ide ďalej. Kým sa Nicole Kidman ukazuje na verejnosti takmer výlučne v spoločnosti dvoch dcér, ktoré s Keithom Urbanom má, jej bývalý manžel už doma nie je sám. Nová priateľka sa už mala ku nemu nasťahovať.

Na 19 rokov ukážkového manželstva zabudol rýchlosťou blesku! Len v lete minulého roka svet obletela správa o nečakanom rozchode prominentného páru Nicole Kidman a Keitha Urbana. Takmer dve dekády sme boli zvyknutí na to, že sa spoločne objavovali na tých najprestížnejších podujatich hviezd.

Vždy v nežnom objatí, vždy s úsmevom na perách, vždy pri spoločnom bozku a so zamilovanými pohľadmi. Alebo to všetko bola len pretvárka, ktorú hrali na média a fanúšikov? Keď oznámili svoj rozchod, nebolo jasné, či im do vzťahu zasiahol niekto tretí. Bolo však viac ako viditeľné, že šokovaná a opustená je práve Nicole.

Neostala však sama. Po jej boku sa takmer na každom podujatí, kde sa zúčastní, objavujú jej dve dcéry, 17-ročná Sunday a 15-ročná Faith. A vždy sa držia za ruky, veselo sa zabávajú, usmievajú a podporujú odvrhnutú matku. Akoby jasne dávali najavo, že sú to oni tri proti celému svetu!

Na druhej strane, Keith Urban sa podľa všetkého venuje práci na svojom porozchodovom albume v Neshville. Práve ten by mal vniesť viac svetla do šokujúceho rozchodu. Okrem práce mu vraj ostáva dosť času aj na nový románik. Podľa portálu DailyMail a jeho zdrojov, Urban randí s mladou country speváčkou Karley Scott Collins.

Ide o 26-ročnú umelkyňu, ktorá s Urbanom už spolopracovala a dokonca účinkovala na jeho turné. Oficiálne zdroje Urbana ani Collis zatiaľ vzťah nepotvrdili. Neoficiálne je to vraj vážne a párik už spolu býva. Môžeme však povedať, že vkus Keitha Urbana na ženy sa veľmi nemení. Jeho nová priateľka je krásna, vysoká blondýnka, presne ako Nicole...

