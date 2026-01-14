Iglesias čelí vyšetrovaniu: Slávny spevák je obvinený zo sexuálneho napadnutia!

ŠPANIELSKO - Svetoznámy spevák Julio Iglesias čelí vážnym obvineniam zo sexuálneho násilia. Vyšetrujú ho!
Legendárny spevák Julio Iglesias čelí vážnemu vyšetrovaniu. Španielske súdy sa zaoberajú obvineniami zo sexuálneho napadnutia, ktoré voči nemu vzniesli dve jeho bývalé zamestnankyne, píše portál TMZ. Podnet bol naňho podaný minulý týždeň, po tom, ako médiá Univision a elDiario.es zverejnili svedectvá dotknutých osôb.
NAJKRAJŠÍ vianočný darček: Anne Kurnikovovej a Enriquemu Iglesiasovi sa narodilo ŠTVRTÉ dieťa!
Tie tvrdia, že počas práce pre Iglesiasa v roku 2021 zažili dlhodobé obťažovanie aj sexuálne násilie. Podľa ich výpovedí k incidentom dochádzalo v spevákových rezidenciách v Dominikánskej republike a na Bahamách. Ženy uvádzajú, že sa Iglesias voči nim správal agresívne, a to nielen fyzicky, ale aj verbálne.
Krajšiu FOTO dnes neuvidíte! Anna Kurnikova a Enrique Iglesias ukázali všetky svoje deti
Jedna zo žien opísala, ako ju bez jej súhlasu sexuálne napádal – prstami penetroval jej konečník aj vagínu. „Zneužíval ma takmer každú noc. Cítila som sa ako predmet, ako otrokyňa.“ Iglesias, ktorý je v Španielsku považovaný za jednu z najväčších hudobných ikon a počas kariéry predal viac než 300 miliónov albumov, sa zatiaľ k obvineniam verejne nevyjadril.