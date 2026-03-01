Proces v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone má pokračovať

BRATISLAVA - Proces v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone má na Mestskom súde Bratislava I pokračovať 1. apríla. Ďalší termín je podľa rozpisu pojednávaní, zverejneného na webe rezortu spravodlivosti, naplánovaný na 6. mája.
Na poslednom hlavnom pojednávaní, ktoré sa konalo vo štvrtok (26. 2.), vypovedali dvaja znalci z odborov klinická psychológia a psychiatria a sexuológia. Obaja však s vylúčením verejnosti. Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Ivana Petráša z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd následne vzal obvineného do väzby.
V apríli 2024 zastavila prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi Petrášovi trestné stíhanie pre jeho údajnú duševnú chorobu a z toho plynúcu nepríčetnosť v čase spáchania skutku. Súd vtedy vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia. Prokurátor Generálnej prokuratúry SR zrušil vo februári 2025 rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Rovnako uložil prokurátorke krajskej prokuratúry, aby vo veci znovu konala a rozhodla. Urobil tak v nadväznosti na nález Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý v januári minulého roka konštatoval porušenie práv študentky Sone.
ÚS vyhovel sťažnosti poškodenej
ÚS vyhovel sťažnosti poškodenej voči zastaveniu trestného stíhania údajného páchateľa pre nepríčetnosť. Generálnej prokuratúre nariadil, aby vo veci znova konala. Mestský súd Bratislava I následne vzal obvineného do väzby. Obžalovaný neurobil na začiatku súdneho procesu vyhlásenie o vine alebo nevine. Vylúčil však, že by prišlo k znásilneniu študentky. Priznal, že poškodenú viackrát intoxikoval. Potvrdil aj to, že v priebehu skutku bol pod vplyvom alkoholu. Nevedel však uviesť, kde stretol poškodenú ani kedy s ňou prišiel k nemu domov.