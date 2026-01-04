Evangeline Lilly (46) po desivom páde na skalu: POŠKODENIE MOZGU!

LOS ANGELES - Herečka Evangeline Lilly (46), ktorú diváci poznajú zo série Hobit, filmov Ant-Man či seriálu Lost, prežíva mimoriadne ťažké obdobie. Niekoľko mesiacov po desivom páde na pláži priznala, že utrpela poškodenie mozgu!
Herečka sa ešte minulý rok fanúšikom zdôverila, že omdlela na skalnatej pláži a spadla tvárou priamo na balvan. Až teraz však vyšlo najavo, že následy sú omnoho vážnejšie, než sa pôvodne zdalo. „Verdikt je jasný... Mám poškodenie mozgu v dôsledku traumatického poranenia,“ napísala Lilly na sociálnej sieti Instagram.
Zároveň ale dodala, že je pre ňu paradoxne úľavou zistenie, že jej zhoršujúce sa sústredenie a pamäť nesúvisia s perimenopauzou, no desí ju, aký náročný boj ju čaká. Vo videu, ktoré zverejnila začiatkom nového roka, herečka prezradila, že výsledky vyšetrení ju šokovali. „Takmer každý oblasť môjho mozgu funguje so zníženou kapacitou,“ priznala otvorene.
Dodala, že teraz ju čaká séria vyšetrení, aby lekári presne určili príčinu a rozsah poškodenia. „Potom príde tá najťažšia časť - tvrdá práca na zlepšení stavu. A úprimne? Už mám pocit, že môj život je len o tvrdej práci,“ priznala otvorene.
Herečka, ktorá ešte v júni 2024 oznámila odchod do hereckého dôchodku, po nehode zverejnila aj drastické zábery. Na fotografiách mala roztrhnutý nos, pery, bradu a dokonca si uvoľnila aj predný zub. „Omdlela som a spadla tvárou rovno na balvan,“ opísala incident na sociálnej sieti Substack. Cestou do nemocnice vraj opäť stratila vedomie.