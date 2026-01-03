Mickey Rourke ŠOKUJE vzhľadom: Niekdajší sexsymbol zmenený na NEPOZNANIE!

LOS ANGELES - Herec Mickey Rourke, ktorý bol kedysi považovaný za jedného z najväčším hollywoodskych sexsymbolov, má za sebou mimoriadne náročný rok. Svedčia o tom najnovšie zábery. Náročné mesiace sa totiž viditeľne podpísali na jeho vzhľade - zmenený je na nepoznanie!
Fotografi ho nedávno zachytili pred jeho domom v Los Angeles, keď si prebral doručené jedlo a nákup. Fanúšikovia však zostali v šoku - Rourke je na snímkach len ťažko rozpoznateľný. Prišiel napríklad o svoj typický úče. Herec má za sebou mimoriadne náročné obdobie a toto je prvýkrát, čo ho reportéri zachytili po správach, že mu hrozí z domu vysťahovanie.
Podľa informácií portálu TMZ dostal herec už 18. decembra trojdňovú výzvu, aby buď uhradil dlžné nájomné, alebo opustil prenajatú nehnuteľnosť v Los Angeles. Ako však vyplýva zo súdnych dokumentov, výzve nevyhovel. V čase podania žaloby mal mať Rourke dlh na nájomnom vo výške až 59 100 dolárov. Majiteľ domu navyše požaduje aj preplatenie právnych poplatkov a náhradu škôd.
A to zďaleka nie sú jediné problémy, ktorým herec v uplynulom roku čelil. Začiatkom roka sa dostal do vážneho konfliktu v reality šou Celebrity Big Brother, kde mal opakovane používať nevhodné a urážlivé výrazy. Situácia vyvrcholila po tom, čo v programe použil hanlivý výraz namierený proti homosexuálom, čo vyústilo do poriadne výbušnej hádky.
Producenti šou mu následne udelili oficiálne varovanie, a to aj za urážlivé poznámky na adresu influencerky Jojo Siwa. Rourke mal okrem iného tvrdiť, že by ju dokázal "zmeniť na heterosexuálku", čo vyvolalo vlnu pobúrenia. Napokon sa herec a tvorcovia relácie dohodli na ukončení spolupráce.