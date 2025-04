Hviezdny Mickey Rourke v Big Brother: Diváci sú ZNECHUTENÍ... Fuj, to vážne si TAKTO umýva zuby?!

Mickey Rourke v Big Brother (Zdroj: Profimedia)

V pondelok vo Veľkej Británii odštartovala špeciálna séria obľúbenej reality šou Big Brother. V tej o výhru bojuje štrnásť celebrít. Okrem známych spevákov, moderátorov či športovcov, žije vo vile veľkého brata aj hollywoodsky herec Mickey Rourke. Diváci ho však začínajú mať plné zuby. Najprv ich vytočil svojimi homofóbnymi poznámkami a teraz...

Znechutil ich svojim netradičným zvykom v oblasti osobnej hygieny. Svoje zuby si totiž nečistí v kúpeľni, ale nad kuchynským drezom. A vadí to zjavne aj jeho spolubývajúcim. Tí sa ho totiž priamo snažili nasmerovať do kúpeľne. „Poď sem, tam je omnoho lepšie miesto,“ zahlásila mu 21-ročná speváčka JoJo Siwa. On sa však nenechal usmerniť. „Skrátka to urobím tu,“ odpovedal Rourke, no hoci mu hudobníčka zopakovala, že v spálni je celá veľká kúpeľna, on sa nenechal odradiť a odpovedal, že je to v pohode.

Diváci mu to však neodpustili. „Mickey, ktorý používa drez v kuchyni, aby si vyčistil zuby, je nechutný. Dostaňte ho preč,“ povedal jasne jeden z nich. „Mickey musí vypadnúť, nemá potuchy, ako sa správať medzi inými ľuďmi. Čistenie zubov v dreze, kde sa musia umývať spoločné riady, je nechutné. Už to nie je roztomilé alebo vtipné alebo o zvyku staršieho chlapa, ale on je necivilizovaný homofóbny blbec,“ dodal ďalší.