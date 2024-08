Hviezdna speváčka žiari šťastím: Zásnuby po dvoch rokoch vzťahu!

Nicola Roberts (Zdroj: Profimedia)

Nicola Roberts sa preslávila v dievčenskej skupine Girls Aloud, ktorá vznikla v roku 2002 v talentovej šou ITV Popstars: The Rivals. Na konte má viacero známych hitov, ako sú napríklad Something New, The Promise či Jump.

Momentálne však spomínaná Roberts prežíva krásne obdobie, pretože okrem pracovného života sa jej darí aj v tom súkromnom. Podľa najnovších informácií The Sun sa mala totiž zasnúbiť so svojím partnerom Mitchom Hahnom, s ktorým tvorí pár približne 2 roky.

Týmto špekuláciám pridali aj zábery speváčky, ktorá sa počas soboty ukázala s prsteňom na svojej ľavej ruku. „Nicola našla v Mitchovi svoju spriaznenú dušu. Nemôže byť šťastnejšia," povedal zdroj z okolia hudobníčky pre spomínaný The Sun.

Nicola Roberts, Mitch Hahn (Zdroj: Profimedia)