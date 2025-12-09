Hviezda (53) Baywatchu OPÄŤ ZADANÁ: Jej srdce si získal známy tartér!

LOS ANGELES - Dlho sa o milostnom živote Carmen Electry (53) nevedelo. No po rokoch samoty sa hviezda Baywatchu pochválila novým mužom. A nie je to žiadny hollywoodsky milionár či rocková hviezda, s akými kedysi randila. Tentoraz jej hlavu poplietol tatér Franco Vescovi. Pozrite, ako im to spolu pristane!
Carmen, ktorú preslávil seriál Baywatch, bola v minulosti spájaná s ikonami, ako zosnulý Prince, hudobník Dave Navarro či basketbalová hviezda Dennis Rodman. Teraz však hviezda 90. rokov dáva prednosť "normálnejším mužom". Dvojica sa pred pár dňami objavila v Beverly Hills a paparazzom predviedla nežnosti, ktoré hovoria za všetko.
Srdce seriálovej plavčíčky si získal tatér Franco Vescovi, ktorý je známy predovštkým v tetovacej komunite. Dvojica si to potom namierila na romantickú večeru do prestížneho steakhousu Maestros. Carmen žiarila v čiernom sexy outfite a Franco zvolil ležérny "bad boy" look s kockovanou košeľou, čiernym tričkom, džínsami a obrátenou šiltovkou.
Hoci Franco nepatrí medzi hollywoodsku smotánku, rozhodne nie je neznámy. Pracuje v prestížnom Hollywood Vatican Studios a na sociálnej sieti Instagram ho sleduje viac ako 85-tisíc fanúšikov. Jeho tetovania nosia napríklad speváčka Pink, jej manžel Carey Hart, Travis Barker či Britney Spears.
