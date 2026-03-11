Šokujúce odhalenie! Kremeľ spustil dezinformačnú kampaň, aby pomohol Orbánovi zostať pri moci

BUDAPEŠŤ - Kremeľ spustil v Maďarsku dezinformačnú kampaň s cieľom pomôcť premiérovi Viktorovi Orbánovi zostať pri moci v aprílových parlamentných voľbách. Upozornil na to v stredu server 444.hu s odvolaním sa na denník Financial Times (FT).
Britské noviny informovali, že vláda ruského prezidenta Vladimira Putina schválila plán mediálnej poradenskej spoločnosti Social Design Agency – firmy napojenej na Kremeľ, na ktorú sú uvalené západné sankcie – na posilnenie strany Fidesz zaplavením sociálnych médií správami pripravenými v Rusku a šírenými maďarskými influencermi.
Kampaň prezentuje Orbána ako jedinú osobu schopnú zachovať maďarskú suverenitu a rokovať so svetovými lídrami ako rovnocenný partner, cituje FT z materiálov, do ktorých nahliadol, a ktoré uvedená spoločnosť pripravila pre Kremeľ v roku 2025. Cieľom je prezentovať premiéra ako seriózneho lídra s najmocnejšími priateľmi, zatiaľ čo jeho hlavný rival predseda strany TISZA Péter Magyar je „bábkou Bruselu“, hračkou Európskej únie.