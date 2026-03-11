Firme poslanca Jána Ferenčáka mala prokuratúra zaistiť pozemky v Kežmarku!

KEŽMAROK - Firme poslanca Hlasu-SD Jána Ferenčáka mali zaistiť pozemky v Kežmarku.
Informoval o tom portál Aktuality. Ako píšu, prokuratúra vydala príkaz na zaistenie troch pozemkov v kežmarskej lokalite Suchá Hora, ktoré pred približne tromi rokmi vložil Ján Ferenčák do podnikania rodinnej firmy Jazuna ako nepeňažný vklad. Portál uviedol, že v príkaze Krajskej prokuratúry v Prešove na zaistenie pozemkov sa spomína podozrivá osoba, ktorá v ňom síce nie je priamo menovaná, ale spájajú ju s výkonom funkcie primátora Kežmarku. Ferenčák je pritom primátorom Kežmarku od roku 2014. Aktuálne dva z troch spomínaných pozemkov predáva.
Aktuality tiež tvrdia, že policajti sa v Kežmarku zaujímali o bližšie nešpecifikované konania na tamojšom stavebnom úrade, z ktorého si odniesli viacero spisov a dokumentov. Polícia zásah potvrdila, bližšie informácie však neposkytla.
Strana Demokrati pred pár dňami informovala o údajnom obvinení Jána Ferenčáka z korupcie. Obvinenie vraj má súvisieť s výkonom funkcie primátora Kežmarku. Ferenčak vo svojej reakcie na tieto slová uviedol, že o svojom údajnom obvinení nevie a politikov z Demokratov vyzval k tomu, aby zverejnili pôvod takej informácie. Aj v príkaze prokuratúry sa zatiaľ hovorí "iba" o podozrivom.