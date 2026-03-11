Streda11. marec 2026, meniny má Angela, Angelika, zajtra Gregor

Tesco podporuje dôstojnú menštruáciu, z každého zakúpeného produktu Pro Formula venuje na pomoc 10 centov

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Tesco)
© Zoznam/ © Zoznam/

Menštruačná chudoba je na Slovensku reálny problém a dotýka sa tisícok žien a dievčat. Potvrdzuje to aj najnovší výskum o menštruačnom vylúčení v marginalizovaných oblastiach na Slovensku, na ktorom spolupracovalo Tesco a občianske združenie InTYMYta. Až 40 % respondentiek priznalo, že nemá vždy dostatok menštruačných potrieb, a 28 % nemá ani prístup k teplej vode. Spoločnosť Tesco preto od marca tohto roka spúšťa nový projekt s názvom Cyklus pomoci. Z každého produktu vlastnej značky menštruačných potrieb Pro Formula reťazec daruje 0,10 eura na adresnú pomoc do krajov po celom Slovensku.

Tesco z každého zakúpeného produktu vlastnej značky Pro Formula daruje 0,10 eura na podporu dôstojnej menštruácie v jednotlivých krajoch. Partnerom projektu a distribútorom pomoci je občianske združenie inTYMYta. Reťazec týmto krokom plynule pokračuje v boji proti menštruačnej chudobe, keď v roku 2024 znížil cenu menštruačných produktov vlastnej značky o hodnotu DPH, čím zákazníčkam pomohol ušetriť 215-tisíc eur.

„Nový projekt Cyklus pomoci, ktorý v Tescu spúšťame od marca tohto roka, adresne pomôže tým zariadeniam a organizáciám po celom Slovensku, ktorých sa menštruačná chudoba dotýka najviac – či už nedostatkom informácií, hygienického zázemia či menštruačných potrieb. Pomoc bude distribuovať odborný partner o. z. InTYMYta  školám, detským domovom, zdravotným zariadeniam, komunitným centrám, ktoré pomoc najviac potrebujú. Veríme, že takýmto spôsobom poputuje naša podpora práve tam, kde majú Slovenky reálny problém s menštruačnou chudobou. Chceme, aby si každá žena mohla dovoliť základné hygienické potreby. Vnímame to ako otázku dôstojnosti, nie luxusu,“ hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

O potrebe adresného zacielenia pomoci hovorí aj výskum v marginalizovaných oblastiach Slovenska, ako sú vylúčené komunity či ekonomicky slabé okresy, ktorý vďaka podpore Nadácie Tesco uskutočnila Natália Blahová z občianskeho združenia InTYMYta. Výskum o menštruačnom vylúčení medzi viac ako 600 respondentkami, robený osobnou dotazníkovou formou v 30 okresoch Slovenska, odhalil niekoľko vážnych systémových problémov, ktoré sa navzájom prepájajú a prehlbujú.

„Takmer 40 % respondentiek nemalo pred prvou menštruáciou dostatočné informácie o menštruácii a rovnaký počet opýtaných uviedol, že nemá vždy dostatok menštruačných potrieb na prežívanie ich menštruácie dôstojne,“ komentuje výsledky výskumu Natália Blahová, spoluzakladateľka Dôstojnej menštruácie (o. z. InTYMYta) a koordinátorka Iniciatívy za dôstojnú menštruáciu, a dodáva: „Viac ako štvrtina opýtaných nemá vo svojom domove prístup k teplej vode (28 %), sprche (25 %) alebo splachovaciemu WC (25 %). Obmedzený prístup k týmto zariadeniam negatívne vplýva na bezpečné, zdravé a dôstojné prežívanie menštruácie. Až 3,6 % opýtaných uviedlo, že používa handry, ďalšie uviedli používanie toaletného papiera alebo plienok ako náhradu menštruačných potrieb.“  Výrazne horší prístup k základným hygienickým zariadeniam majú respondentky rómskej národnosti.

Podľa údajov Štatistického úradu SR žije na Slovensku na hranici chudoby až 943-tisíc ľudí, pričom medzi ohrozené skupiny patria najmä domácnosti jednorodičov a domácnosti s tromi a viac deťmi. Dáta z iných krajín EÚ v oblasti menštruačnej chudoby naznačujú, že až 42 % opýtaných respondentiek bolo zasiahnutých menštruačnou chudobou v posledných 12 mesiacoch od opýtania. „Najčastejšie zasahuje zraniteľné osoby, osoby z vylúčených komunít, ľudí žijúcich na pokraji chudoby či ľudí bez domova. Veľmi často sa v rizikovej skupine nachádzajú pravé mladé ženy a mladé mamičky,“ vysvetľuje Veronika Čábi, vedúca oddelenia rodovej rovnosti MPSVR SR.

Tesco podporuje dôstojnú menštruáciu,
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Tesco)

„Menštruačná chudoba môže mať vážne psychické, fyzické, sociálne aj finančné dosahy na životy žien. Keď si žena či dievča nemôže dovoliť základné hygienické potreby, neohrozuje to len jej zdravie — vytvára to bariéry v škole, v práci aj v bežnom sociálnom živote a prináša dlhodobú psychickú záťaž, stres či pocit hanby. Veríme, že menštruačná chudoba nie je len individuálnym problémom, ale komplexnou spoločenskou výzvou, ktorá si vyžaduje systematické riešenia a spoluprácu rôznych sektorov. Preto ma teší, že na Slovensku už fungujú a vznikajú aj ďalšie iniciatívy v boji proti menštruačnej chudobe,“  dodáva Veronika Čábi.

Presne pred rokom na Slovensku vznikla Iniciatíva za dôstojnú menštruáciu, ktorá dnes združuje už 30 partnerov z verejného, súkromného aj neziskového sektora a ktorej cieľom je  edukovať o téme menštruačnej chudoby, destigmatizovať menštruáciu a podnikať aktívne kroky k zníženiu dosahov menštruačného vylúčenia. Iniciátormi jej vzniku sa stali okrem Tesca aj občianske združenie InTYMYta a Banskobystrický samosprávny kraj, ktoré sa už dlhodobo venujú téme menštruačnej chudoby.

 „Menštruačné potreby by mali byť na toaletách rovnakou samozrejmosťou ako papier či mydlo. Banskobystrický samosprávny kraj preto už od roku 2022 zabezpečuje ich bezplatnú dostupnosť na stredných školách. Po veľmi dobrom ohlase sme projekt postupne rozšírili aj do našich kultúrnych inštitúcií a centier pre mládež SPACE. Chceme ísť príkladom a ukázať, že aj verejná správa môže aktívne pomáhať odstraňovať menštruačnú chudobu a otvárať tému, o ktorej sa ešte stále hovorí príliš málo. Som rád, že sa nám podarilo inšpirovať Trnavský samosprávny kraj, ktorý spustil pilotnú iniciatívu vo svojich inštitúciách,“ uviedol Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Od minulého roka je súčasťou Iniciatívy za dôstojnú menštruáciu už aj Trnavský samosprávny kraj. „Tému dôstojnej menštruácie v Trnavskom samosprávnom kraji  vnímame v celej jej šírke, preto sme popri stredoškoláčkach, ktorým župa zaobstarala hygienické potreby, pomohli aj dievčatám so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom pilotného projektu menštruačných nohavičiek v spolupráci so spoločnosťou Tesco. Tento inovatívny prístup na špeciálnej škole v Trnave sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom a jeho úspešné vyhodnotenie potvrdilo zmysel tohto projektu. Vďaka partnerstvu s Maltézskou pomocou Slovensko a Trnavskou arcidiecéznou charitou sme v minulom roku nasmerovali podporu aj k ženám v núdzi a klientkam v ZSS Rohov, pretože veríme, že dôstojnú menštruáciu si zaslúžia všetky dievčatá a ženy bez ohľadu na vek, zdravotný či sociálny stav,“  vysvetlila Jana Žitňanská, konzultantka Trnavského samosprávneho kraja.

Zhrnutie výsledkov výskumu o menštruačnom vylúčení v spolupráci Tesca a OZ InTYMYta (601 respondentiek v 30 okresoch Slovenska, marec až december, 2025 ):

  • Takmer 40 % respondentiek nemalo pred prvou menštruáciou dostatočné informácie. Respondentky so skorou menštruáciou (≤ 10 rokov) boli na tom najhoršie — potrebné informácie im neboli zdieľané dostatočne včas.
  • Viac ako štvrtina respondentiek nemá doma prístup k teplej vode (28 %), sprche (25 %) alebo splachovaciemu WC (25 %). Obmedzený prístup k týmto zariadeniam negatívne vplýva na bezpečné, zdravé a dôstojné prežívanie menštruácie.
  • Takmer 40 % respondentiek nemá vždy dostatok menštruačných potrieb na prežívanie ich menštruácie dôstojne. 3,6 % uviedlo používanie handier a ďalšie ako náhradu používajú toaletný papier alebo plienky.
  • Nedostatok informácií a nedostatok potrieb sa vyskytujú spoločne. Respondentky, ktoré nemali pred prvou menštruáciou dostatok informácií, vykazujú horší prístup k menštruačným potrebám a častejšie siahajú po nedôstojných náhradách menštruačných potrieb.
  • Respondentky závislé od externých zdrojov (komunitné centrá, školy) vykazujú vyššiu mieru nedostatku menštruačných potrieb v porovnaní s tými, ktoré si potreby kupujú samy alebo ich získavajú z domu.
  • Respondentky rómskej národnosti majú výrazne horší prístup k základnému vybaveniu (36 % bez teplej vody vs. 21 %  v nerómskej populácii; 31 % bez WC vs. 19 %).
  • Študentky čelia špecifickým prekážkam spojeným so školským prostredím a sociálnym tlakom, ktoré sa u neštudujúcich respondentov nevyskytujú v rovnakej miere.

Autorka výskumu: Blahová, N. (2025). Menštruačné vylúčenie na Slovensku. OZ inTYMYta, projekt Dôstojná menštruácia.

