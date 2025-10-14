Šokujúce pozadie účasti Meghan Markle na týždni módy: Nikto ju tam nevolal... Pozvala sa sama!

PARÍŽ - Bolo veľkým prekvapením, keď sa vojvodkyňa zo Sussexu Meghan Markle (44) objavila na Parížskom týždni módy. Išlo totiž o jej debut na takomto podujatí. Šokujúce však je, že ju tam nikto nepozval... Pozvala sa skrátka sama!
Dizajnér Balenciagy Pierpaolo Piccioli prezradil, že Meghan Markle „sa sama ozvala a povedala, že by veľmi rada prišla“ na jeho prehliadku počas Parížskeho týždňa módy. Po tom, čo vojvodkyňa zo Sussexu debutovala na módnej šou 4. októbra, nový kreatívny riaditeľ značky vysvetlil, ako vlastne vzniklo jej prekvapivé vystúpenie.
„S Meghan sme sa stretli pred pár rokmi a odvtedy si občas píšeme,“ povedal v sobotu pre magazín The Cut. „Ona sa ozvala a povedala, že by rada prišla na prehliadku. Nebola za tým žiadna stratégia ani veľké plánovanie. Nikomu som nepovedal, že príde, pretože som chcel, aby to zostalo prekvapením.“ Taliansky dizajnér, 58-ročný Piccioli, dodal: „Vo svete módy sú skutočné prekvapenia zriedkavé – a toto bolo nádherné.“
Pred dvoma týždňami vyvolala hviezda seriálu „With Love, Meghan“ ošiaľ medzi návštevníkmi Parížskeho týždňa módy, keď sa objavila na prehliadke kontroverznej značky Balenciaga v bielej tunike s dlhými rukávmi, splývavou pláštenkou a zladenými nohavicami. Minimalistický outfit doplnila čiernymi lodičkami so špicatou špičkou, čiernou listovou kabelkou a diamantovými náušnicami. V tom čase hovorca bývalej herečky pre magazín People uviedol, že Meghan prišla podporiť Piccioliho, ktorý predstavil svoju prvú kolekciu pre značku po tom, čo sa v júli stal jej kreatívnym riaditeľom.
„V priebehu rokov vojvodkyňa nosila viaceré modely od Pierpaola,“ povedal hovorca. „Úzko spolupracovali na návrhoch pre dôležité momenty na svetovej scéne.“ Podľa hovorcu Markle „už dlho obdivuje jeho remeselnú zručnosť a modernú eleganciu – a ani tento večer nebol výnimkou. Tento moment je vyvrcholením mnohoročného priateľstva a umeleckej spolupráce, čo odráža jej podporu jeho novej kreatívnej ére v Balenciage.“
Napriek tomu, že išlo o významnú udalosť pre oboch – Markle aj Piccioliho – fanúšikovia spochybnili, prečo vojvodkyňa podporuje značku, ktorá bola zapletená do toľkých škandálov. „‚Vojvodkyňa‘ pokrytectva – žena, ktorá tvrdí, že bráni záujmy detí, ide na prehliadku módneho domu, ktorý robil nechutnú kampaň s deťmi,“ napísal jeden používateľ na Instagrame. „Prečo by vôbec išla na prehliadku Balenciagy? Ako môže akákoľvek matka podporovať takú značku?“ pridala sa ďalšia osoba. „Ironické – zrušená žena sa objaví na prehliadke zrušenej značky. Čo si matka myslí, keď ide na šou módneho domu, ktorý používal deti ako modelov s plyšákmi v sadomaso oblekoch?“ napísal tretí kritik.
Kritici tým narážali na škandál z roku 2022, keď sa Balenciaga dostala pod paľbu za kampaň, v ktorej deti držali plyšových medvedíkov oblečených do bondage štýlu. Módny dom sa neskôr za túto kampaň ospravedlnil a priznal, že bola „nevhodná“. Bohužiaľ, to nebol jediný dôvod, prečo Meghan počas prehliadky čelila kritike. V jednom momente sa totiž rozosmiala medzi vážnym a tichým publikom, keď modelky kráčali po móle. Nie je jasné, čo jej smiech vyvolalo, no niektorí si mysleli, že reagovala na modelku, ktorá sa potkla. Hovorca bývalej hviezdy seriálu „Suits“ však pre Daily Mail uviedol, že Meghan sa nesmiala modelke.