Magické stretnutie po rokoch: Harry Potter a Tom Felton OPÄŤ SPOLU... Aha na to vrúcne zvítanie!

NEW YORK - Fanúšikovia čarovného sveta J. K. Rowlingovej sú nadšení! Predstavitelia Harryho Pottera a Draca Malfoya sa po dlhých rokoch stretli na jednom mieste. Herci sa objavili na špeciálnej projekcii muzikálu Merrily We Roll Along v New Yorku a strihli si aj spoločnú fotku!
Magazín People zachytil aj dojímavý moment, keď sa hereckí kolegovia prvýkrát uvideli v zákulisí Hudson Theatre. Obaja sa široko usmievali, vrúcne objali a prehodili pár slov ešte predtým, ako ich organizátori pozvali do sály. Naposledy sa na verejnom podujatí spolu fotili v roku 2011 na premiére Harryho Pottera a Darov smrti: 2. časti.
Radcliffe (36) a Felton (38) sa spoznali ešte ako tínedžeri pri nakrúcaní prvého filmu Kameň mudrcov, ktorý mal premiéru pred neuveriteľnými 24 rokmi. Zatiaľ čo na plátne stáli proti sebe ako Harry a Draco, v súkromí si vybudovali pevné a priateľské puto, ktoré pretrvalo dodnes.
Tom Felton v posledných rokov viackrát priznal, že práve Radcliffe ho inšpiroval k divadlu. „Vzal som si pár tipov od Pottera,“ zavtipkoval v relácii Good Morning America. „On je jedným z dôvodov, prečo som sa rozhodol ísť na Broadway. Videl som ho hrať pred viac ako 10 rokmi - a teraz je držiteľom Tony,“ dodal Felton, ktorý v spomínanom divadle aktuálne hviezdi v predstavení Harry Potter and the Cursed Child, kde si opäť zopakoval úlohu Draca.