Ako dobre poznáte profesorku McGonagallovú z Harryho Pottera? OTESTUJTE SA!

(Zdroj: Warner Bros.)
BRATISLAVA - Uplynul rok, čo fanúšikov Harryho Pottera zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 89 rokov náhle zomrela herečka Maggie Smith, ktorú diváci milovali ako profesorku Minervu McGonagallovú. Ako dobre poznáte jej postavu z čarovného sveta? Otestujte sa!
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×