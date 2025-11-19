Dcéry Bona z U2 zažiarili v spoločnosti: Sexi sestry v akcii!

LONDÝN - Tak tie sa ozaj vydarili! To si pri pohľade na dcéry slávneho speváka Bona Voxa (65) povedia zrejme mnohí. Jordan a Eve v uplynulých dňoch zavítali do spoločnosti a... Rozhodne zaujali!
Eve a Jordan Hewson si spoločne užili odovzdávanie cien GQ Men Of The Year Awards, ktoré sa konalo v Londýne. Obe krásky si dali na svojom vzhľade záležať a predviedli sa v zaujímavých módnych kreáciách. 34-ročná Eve stavila na obopnuté šaty béžovej farby, ktoré doplnila umelým hnedým kožuchom. Jej o dva roky staršia sestra si obliekla čierne šaty zaujímavého strihu s priesvitnými detailmi.
Treba dodať, že Bonove dcéry sú nielen krásne, ale aj šikovné. Jordan má vyštudované politické vedy a pôsobí ako podnikateľka a aktivistka. Eve sa venuje herectvu. Zahrala si napríklad vo filme This Must Be the Place, alebo seriáloch Bad Sisters a Behind Her Eyes.
Okrem dvoch spomínaných dcér má Bono Vox ešte dvoch synov - Elijaha a Johna. Líder kapely U2 sa tak môže pochváliť nielen skvelou kariérou, ale aj vydarenou rodinou, ktorú spoločne so svojou milovanou manželkou Ali vytvorili. Svoje "áno" si povedali v lete 1982.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%