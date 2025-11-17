Ukrutné bolesti a zúfalstvo! Frajerka známeho komika prežíva počas tehotenstva muky

LOS ANGELES - Znáša to veľmi ťažko! Známy komik Pete Davidson (32), ktorý má za sebou romániky s viacerými známymi ženami, sa už čochvíľa stane prvýkrát otcom. Jeho partnerka Elsie Hewitt (29) v týchto dňoch priznala, že počas tehotenstva veľmi trpí.
Keď modelka Elsie Hewitt zistila, že pod srdcom jej rastie nový život, bola pomerne v šoku. V rozhovore pre magazín People uviedla, že keďže trpí endometriozou, tak nebude môcť mať deti. „Bola som na 100% presvedčená, že som neplodná,“ uviedla známa kráska. Tá spoločne s partnerom Pete Davidsonom oznámila radostnú správu o tehotenstve v júli tohto roka.
A hoci pre mnohé ženy je tehotenstvo krásnym obdobím, Elsie sa netají tým, že prežíva hotové muky. „Mám bolesti 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Je to naozaj zlé,” uviedla na svojom Instagram 29-ročná kráska. Ako dodala, vyskúšala už rôzne spôsoby, ako sa zbaviť bolesti - cvičenie, strečing, fyzioterapiu, akupunktúru, či steroidove injekcie. „Ale zdá sa, že nič nepomáha,” poznamenala Elsie.
Davidsonova partnerka zároveň svojich followerov vyzvala, že ak pre ňu majú nejaké odporúčanie alebo radu, tak nech neváhajú sa o ňu podeliť. „Vyskúšala som asi všetko a len sa to zhoršuje. Veľmi trpím a ja si ani neviem predstaviť, že by to ešte mohlo byť horšie,” uzavrela zúfalá kráska.
Hewitt sa nazdáva, že trpí syndrómom EDS, t.j skupinou genetických porúch spojivového tkaniva, ktoré ovplyvňujú najmä kožu, kĺby a cievy.