Hollywood v SMÚTKU: Zomrela posledná ikona zlatej éry filmu... Hrala v Lassie!

LOS ANGELES - Hollywood smúti. Vo veku 100 rokov zomrela herečka June Lockhart, legendárna hviezda seriálov Lassie a Lost in Space, ktorá patrila k posledným žijúcim ikonám zlatej éry filmového priemyslu.
Herečka odišla vo štvrtok večer, 23. októbra, o 21:20 miestneho času v Santa Monice v Kalifornii. Podľa informácií portálu PEOPLE zomrela prirodzenou smrťou, v kruhu najbližších – pri posteli stáli jej dcéra June Elizabeth a vnučka Christianna. Rodina oznámila, že pohreb sa uskutoční v súkromí. Namiesto kvetov prosí fanúšikov o príspevky pre The Actors Fund, ProPublica alebo organizáciu International Hearing Dog, Inc.
June Lockhart sa narodila v roku 1925 v New Yorku do hereckej rodiny. Obaja jej rodičia, Gene a Kathleen Lockhartovci, boli známi herci, takže k umeniu mala blízko od malička. Na javisku debutovala už ako osemročná a prvú filmovú úlohu získala v roku 1938 vo filme A Christmas Carol (Vianočný príbeh), kde si zahrala po boku svojich rodičov. Neskôr sa objavila v ďalších klasikách ako Sergeant York, She-Wolf of London či Meet Me in St. Louis, kde hrala po boku Judy Garlandovej.
V 50. rokoch sa presunula do televízie a stala sa súčasťou histórie. Do sŕdc divákov sa navždy zapísala ako Ruth Martin v kultovom seriáli Lassie, kde hrala starostlivú matku chlapca Timmyho. Za túto rolu bola dvakrát nominovaná na cenu Emmy a jej kolegovia na ňu spomínali s obrovskou láskou. Po skončení Lassie sa objavila v ďalšom legendárnom projekte – Lost in Space, v ktorom hrala mamu rodiny kolonizujúcej vesmír. Zaujímavosťou je, že ešte v roku 2021 sa objavila v novom spracovaní seriálu na Netflixe, kde prepožičala hlas jednej z postáv.
Herečka často hovorila, že práve Lost in Space ovplyvnilo množstvo ľudí: „Mnohí mi vraveli, že vďaka seriálu sa rozhodli stať vedcami. Po Lassie sa mi ešte nestalo, že by mi niekto povedal, že chce byť farmárom,“ vtipkovala kedysi v rozhovore pre NPR. June Lockhart mala počas svojej kariéry na konte viac ako 150 filmov a seriálov. Objavila sa aj v populárnych projektoch ako Murder, She Wrote, Full House, Grey’s Anatomy, General Hospital či Roseanne. V roku 1960 získala hneď dve hviezdy na hollywoodskom Chodníku slávy – jednu za film a druhú za televíziu.
Herečka bola aj veľkou fanúšičkou vesmíru a spolupracovala s NASA už od 70. rokov. V roku 2014 získala dokonca prestížnu medailu Exceptional Public Achievement Medal, ktorú doposiaľ žiadna iná herečka nedostala. Navštívila dva štarty raketoplánu a často vystupovala ako ambasádorka vesmírneho programu.
Známa bola aj svojou vášňou pre politiku a dianie vo svete. Keď sa v roku 1948 stretla s prezidentom Harrym Trumanom, spýtala sa ho, aké je to byť v Oválnej pracovni. Odpovedal jej vraj s úsmevom: „Je to ako byť vo väzení.“ Neskôr jej prezidentov hovorca udelil celoživotnú novinársku akreditáciu, ktorá jej umožnila zúčastňovať sa tlačových brífingov dlhých 47 rokov.
V súkromí bola June dvakrát vydatá. Z manželstva s Johnom F. Maloneyom mala dve dcéry, Anne a June Elizabeth, no rozviedla sa už v roku 1959. Napriek tomu zostala plná energie, humoru a elánu. „Ľudia si myslia, že som ako tie seriálové mamy, čo hrám. Ale v skutočnosti milujem rock’n’roll, lietanie v balóne aj jazdu v tanku,“ priznala v jednom z rozhovorov. June Lockhart bola zosobnením elegancie, talentu a noblesy. Počas storočia svojho života zanechala nezmazateľnú stopu vo filmovej aj televíznej histórii a navždy zostane symbolom čias, keď Hollywood ešte dýchal kúzlom a šarmom.