Nedeľa26. október 2025, meniny má Demeter, zajtra Sabína

Hollywood v SMÚTKU: Zomrela posledná ikona zlatej éry filmu... Hrala v Lassie!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (5)
(Zdroj: Columbia Broadcasting System (CBS))
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

LOS ANGELES - Hollywood smúti. Vo veku 100 rokov zomrela herečka June Lockhart, legendárna hviezda seriálov Lassie a Lost in Space, ktorá patrila k posledným žijúcim ikonám zlatej éry filmového priemyslu.

Herečka odišla vo štvrtok večer, 23. októbra, o 21:20 miestneho času v Santa Monice v Kalifornii. Podľa informácií portálu PEOPLE zomrela prirodzenou smrťou, v kruhu najbližších – pri posteli stáli jej dcéra June Elizabeth a vnučka Christianna. Rodina oznámila, že pohreb sa uskutoční v súkromí. Namiesto kvetov prosí fanúšikov o príspevky pre The Actors Fund, ProPublica alebo organizáciu International Hearing Dog, Inc.

Hollywood v SMÚTKU: Zomrela
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: American Broadcasting Company (ABC) )

June Lockhart sa narodila v roku 1925 v New Yorku do hereckej rodiny. Obaja jej rodičia, Gene a Kathleen Lockhartovci, boli známi herci, takže k umeniu mala blízko od malička. Na javisku debutovala už ako osemročná a prvú filmovú úlohu získala v roku 1938 vo filme A Christmas Carol (Vianočný príbeh), kde si zahrala po boku svojich rodičov. Neskôr sa objavila v ďalších klasikách ako Sergeant York, She-Wolf of London či Meet Me in St. Louis, kde hrala po boku Judy Garlandovej.

V 50. rokoch sa presunula do televízie a stala sa súčasťou histórie. Do sŕdc divákov sa navždy zapísala ako Ruth Martin v kultovom seriáli Lassie, kde hrala starostlivú matku chlapca Timmyho. Za túto rolu bola dvakrát nominovaná na cenu Emmy a jej kolegovia na ňu spomínali s obrovskou láskou. Po skončení Lassie sa objavila v ďalšom legendárnom projekte – Lost in Space, v ktorom hrala mamu rodiny kolonizujúcej vesmír. Zaujímavosťou je, že ešte v roku 2021 sa objavila v novom spracovaní seriálu na Netflixe, kde prepožičala hlas jednej z postáv.

Hollywood v SMÚTKU: Zomrela
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: 20th Century Fox Television)

Herečka často hovorila, že práve Lost in Space ovplyvnilo množstvo ľudí: „Mnohí mi vraveli, že vďaka seriálu sa rozhodli stať vedcami. Po Lassie sa mi ešte nestalo, že by mi niekto povedal, že chce byť farmárom,“ vtipkovala kedysi v rozhovore pre NPR. June Lockhart mala počas svojej kariéry na konte viac ako 150 filmov a seriálov. Objavila sa aj v populárnych projektoch ako Murder, She Wrote, Full House, Grey’s Anatomy, General Hospital či Roseanne. V roku 1960 získala hneď dve hviezdy na hollywoodskom Chodníku slávy – jednu za film a druhú za televíziu.

Herečka bola aj veľkou fanúšičkou vesmíru a spolupracovala s NASA už od 70. rokov. V roku 2014 získala dokonca prestížnu medailu Exceptional Public Achievement Medal, ktorú doposiaľ žiadna iná herečka nedostala. Navštívila dva štarty raketoplánu a často vystupovala ako ambasádorka vesmírneho programu.

Hollywood v SMÚTKU: Zomrela
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: 20th Century Fox Television )

Známa bola aj svojou vášňou pre politiku a dianie vo svete. Keď sa v roku 1948 stretla s prezidentom Harrym Trumanom, spýtala sa ho, aké je to byť v Oválnej pracovni. Odpovedal jej vraj s úsmevom: „Je to ako byť vo väzení.“ Neskôr jej prezidentov hovorca udelil celoživotnú novinársku akreditáciu, ktorá jej umožnila zúčastňovať sa tlačových brífingov dlhých 47 rokov.

V súkromí bola June dvakrát vydatá. Z manželstva s Johnom F. Maloneyom mala dve dcéry, Anne a June Elizabeth, no rozviedla sa už v roku 1959. Napriek tomu zostala plná energie, humoru a elánu. „Ľudia si myslia, že som ako tie seriálové mamy, čo hrám. Ale v skutočnosti milujem rock’n’roll, lietanie v balóne aj jazdu v tanku,“ priznala v jednom z rozhovorov. June Lockhart bola zosobnením elegancie, talentu a noblesy. Počas storočia svojho života zanechala nezmazateľnú stopu vo filmovej aj televíznej histórii a navždy zostane symbolom čias, keď Hollywood ešte dýchal kúzlom a šarmom.

Viac o téme: June Lockhart
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
ŠOK pre fanúšikov obľúbeného seriálu: Zomrela len 23-ročná hviezda... Trpela zriedkavou chorobou!
Zahraniční prominenti
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka... V divadle hrala viac ako 40 rokov!
Domáci prominenti
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrela úžasná
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrela úžasná slovenská herečka a speváčka: hviezdila aj v slávnych muzikáloch
presov.zoznam.sk

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Ružomberka Ondřej Smetana po remíze s Trnavou
Tréner Ružomberka Ondřej Smetana po remíze s Trnavou
Zoznam TV
Tréner Trnavy Michal Ščasný po remíze v Ružomberku
Tréner Trnavy Michal Ščasný po remíze v Ružomberku
Zoznam TV
Asistent trénera Slovana Tomáš Surový po tesnom triumfe so Zvolenom
Asistent trénera Slovana Tomáš Surový po tesnom triumfe so Zvolenom
Zoznam TV

Domáce správy

Juraj Blanár
Slovensko víta oznámenie o mierovej dohode medzi Kambodžou a Thajskom, uviedol Blanár
Domáce
Česká turistka si v
Česká turistka si v Malej Fatre poranila nohu: Pošmykla sa
Domáce
FOTO Obchodná inšpekcia varuje pred
Obchodná inšpekcia varuje pred svetielkami na stromček! Nedajte sa nachytať: Na TOTO si dajte pozor
Domáce
Ako hovoriť s deťmi o smrti: Odborníci radia, prečo netreba čakať na správny čas
Ako hovoriť s deťmi o smrti: Odborníci radia, prečo netreba čakať na správny čas
Bratislava

Zahraničné

Pedofil sa vydával sa
Pedofil sa vydával sa za školáka a zneužíval dievčatá: ZVRÁTENÉ, čo im robil! Zo svedectiev obetí mrazí
Zahraničné
Omylom prepustili sexuálneho delikventa!
Omylom prepustili sexuálneho delikventa! Čoskoro by ho mali deportovať
Zahraničné
Scott Bessent
Americký minister financií naznačil dosiahnutie dohody s Čínou o predĺžení obchodného prímeria
Zahraničné
Donald Trump
Desivé slová psychológa: Trump má jasné znaky demencie! Môže spôsobiť svetovú katastrofu
Zahraničné

Prominenti

Hollywood v SMÚTKU: Zomrela
Hollywood v SMÚTKU: Zomrela posledná ikona zlatej éry filmu... Hrala v Lassie!
Zahraniční prominenti
Ján Slezák, premiéra Ďurovčíkovej
Pánska jazda Jána Slezáka by NEVADILA žiadnej polovičke: Čo povedal o ženách vás doženie k smiechu
Domáci prominenti
Ďalšie INTÍMNOSTI na markizáckej
Ďalšie INTÍMNOSTI na markizáckej Farme: Pri Miške moralizovala... Nakoniec vášeň opantala aj ju!
Domáci prominenti
Krásna herečka PORODILA: Piate
Krásna herečka PORODILA: Piate dieťa a... Opäť CHLAPČEK!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Rekordne obdarený Brit dopadol
Rekordne obdarený Brit dopadol KATASTROFÁLNE: Nevidel si pod nohy, zavadzal mu vlastný penis! Skončil so zlomeninou
Zaujímavosti
Zázrak z kuchyne, ktorý prospieva
Zázrak z kuchyne, ktorý prospieva zdraviu: TOTO pite nalačno!
vysetrenie.sk
Moderátor zničil sen súťažiacej
Neuveriteľný OMYL na svetovej súťaži krásy: Miss Panama si myslela, že postúpila… potom prišla studená sprcha!
Zaujímavosti
Žiarlivý labrador dotrhal na
Najlenivejší pes na svete? Mysleli si, že oslepol: Keď veterinár zistil pravdu, celý útulok vybuchol smiechom!
Zaujímavosti

Dobré správy

Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Domáce

Ekonomika

Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!
SOI varuje vodičov: Stovky vozidiel musia do servisu! Zistite, či sa to týka aj vás (foto)
SOI varuje vodičov: Stovky vozidiel musia do servisu! Zistite, či sa to týka aj vás (foto)
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Miliardári sa pripravujú na koniec sveta: Prečo si stavajú luxusné bunkre?
Miliardári sa pripravujú na koniec sveta: Prečo si stavajú luxusné bunkre?

Šport

Oslabený Slovan schytal KO od Prešova: Dominantný nováčik totálne šokoval majstra!
Oslabený Slovan schytal KO od Prešova: Dominantný nováčik totálne šokoval majstra!
Niké liga
Dve červené karty aj vlastný gól: Trnavský Spartak sa ani na Liptove výhry nedočkal
Dve červené karty aj vlastný gól: Trnavský Spartak sa ani na Liptove výhry nedočkal
Niké liga
Mbappé s neuznaným gólom aj zahodenou penaltou: Hviezdne El Clásico prinieslo strhujúcu drámu
Mbappé s neuznaným gólom aj zahodenou penaltou: Hviezdne El Clásico prinieslo strhujúcu drámu
La Liga
Andreas Žampa potešil slovenských fanúšikov bodovým ziskom: Obrovský slalom korisťou Odermatta
Andreas Žampa potešil slovenských fanúšikov bodovým ziskom: Obrovský slalom korisťou Odermatta
Lyžovanie

Auto-moto

Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava

Kariéra a motivácia

Prichádza nenápadne, ale dokáže spôsobiť poriadny chaos. Ako jesenná únava vplýva na náš výkon?
Prichádza nenápadne, ale dokáže spôsobiť poriadny chaos. Ako jesenná únava vplýva na náš výkon?
Motivácia a produktivita
Po koľkých rokoch zmeniť prácu? Odborníci radia, kedy je ideálny čas na kariérnu zmenu
Po koľkých rokoch zmeniť prácu? Odborníci radia, kedy je ideálny čas na kariérnu zmenu
Mám prácu
Digitálni nomádi: Ako pracovať odkiaľkoľvek a zostať efektívny
Digitálni nomádi: Ako pracovať odkiaľkoľvek a zostať efektívny
Prostredie práce
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Ľudské zdroje

Varenie a recepty

Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Rady a tipy
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Chuťovky

Technológie

V našom blízkom kozmickom susedstve leží najlepší kandidát pre hľadanie života mimo Zeme: Táto planéta leží okolo výnimočnej hviezdy
V našom blízkom kozmickom susedstve leží najlepší kandidát pre hľadanie života mimo Zeme: Táto planéta leží okolo výnimočnej hviezdy
Veda a výskum
Vieš, kedy je čas vymeniť telefón? Tieto signály ti to prezradia skôr, než skolabuje
Vieš, kedy je čas vymeniť telefón? Tieto signály ti to prezradia skôr, než skolabuje
Zariadenia
Tvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súbory
Tvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súbory
Bezpečnosť
Čína postavila radar, ktorý „vidí“ až do Egypta. Zaznamenal záhadné plazmové bubliny nad pyramídami
Čína postavila radar, ktorý „vidí“ až do Egypta. Zaznamenal záhadné plazmové bubliny nad pyramídami
Správy

Bývanie

Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!

Pre kutilov

Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Záhrada
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Recepty
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bála som sa priznať manželovi ohľadom jednej veci z minulosti: Keď sa ma to spýtal sám, bola som prekvapená, odkedy o tom vie
Partnerské vzťahy
Bála som sa priznať manželovi ohľadom jednej veci z minulosti: Keď sa ma to spýtal sám, bola som prekvapená, odkedy o tom vie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pedofil sa vydával sa
Zahraničné
Pedofil sa vydával sa za školáka a zneužíval dievčatá: ZVRÁTENÉ, čo im robil! Zo svedectiev obetí mrazí
Donald Trump
Zahraničné
Desivé slová psychológa: Trump má jasné znaky demencie! Môže spôsobiť svetovú katastrofu
Obchodná inšpekcia varuje pred
Domáce
Obchodná inšpekcia varuje pred svetielkami na stromček! Nedajte sa nachytať: Na TOTO si dajte pozor
PRIESKUM Sme na tom
Domáce
PRIESKUM Sme na tom biedne: Až tretina ľudí nemá žiadne úspory! Cez TÚTO sumu sa dostal iba málokto

Ďalšie zo Zoznamu