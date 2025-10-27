Sexi herečka radikálne ZMENILA IMIDŽ: Ostrihala si vlasy na krátko!

LOS ANGELES - LOS ANGELES – Herečka Sydney Sweeney (28) opäť všetkých prekvapila! Hviezda seriálu Euphoria a jedna z najžiadanejších tvárí Hollywoodu sa objavila na červenom koberci svojej novej snímky Christy – a vyzerala ako úplne iná žena. Radikálne zmenila imidž!
Na premiére v Los Angeles predviedla úplne nový účes – svoje dlhé blond vlny vymenila za krátky strih po ramená. Vlasy mala jemne zvlnené a zosvetlené, čím pôsobila sviežo, mladistvo a sebavedomo.
Zmenu pozdvihla ružovými šatami s hlbokým výstrihom, viazaním za krkom a tenučkým opaskom, ktorý zvýraznil jej útlu postavu. Sukňa v štýle spodničky s čipkou pôsobila elegantne a ženský look podčiarklo jemné líčenie a minimum šperkov. Fanúšikovia okamžite zaplavili sociálne siete komentármi – niektorí ju označili za „najkrajšiu ženu Hollywoodu“, iní však mali oči len pre jej šokujúcu premenu.
Sydney si v novom filme Christy zahrala legendárnu boxerku Christy Martin. Aby sa na rolu čo najlepšie pripravila, pribrala 13 kilogramov a niekoľko mesiacov trénovala box, silu aj kondíciu. „Spolupracovala som s výživovým poradcom, trénerom aj boxerským koučom. Zvyšovala som príjem kalórií, pila proteínové šejky a jedla úplne všetko, čo sa dalo,“ prezradila herečka pre magazín Variety. Sydney si podľa vlastných slov užívala aj túto výzvu: „Som rada, že Christyin príbeh konečne uvidia ľudia. Je to inšpiratívna žena, ktorá si zaslúži obdiv.“
