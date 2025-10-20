Speváčka pesničiek pre deti oznámila krásnu novinku: Stane sa mamou!

PRAHA - Obľúbená speváčka Barbora Waschingerová, známa predovšetkým z hudobného dua pre deti, sa pochválila nádhernou správou – stane sa mamou.
Spevácke duo Štístko a Poupěnka, ktoré má najviac fanúšikov práve medzi malými divákmi a ich rodičmi, má obrovský dôvod na radosť. „Chrobáčikovia a rodičia, okrem nášho nového filmu Spievaj s nami sa zrodila aj ďalšia novinka,“ informovali fanúšikov prostredníctvom sociálnej siete. „Naša Poupěnka totiž čaká bábätko a my všetci máme veľkú radosť.“
Podľa informácií českého Blesku sa diváci sa môžu tešiť aj na ďalšie predstavenia. „Do konca decembra sa stále s Poupěnkou, Štístkom, Houpalkou alebo Hopsalkou môžete vidieť na predstavení Najväčšia show a od januára pre vás chystáme ďalšie prekvapenia,“ prezradili autori.
Barbora Waschingerová tvorí hudobné duo s Lukášom Kunzom. Spoločne sa venujú nielen hudbe, ale aj knihám – v roku 2020 vydali knihu Zachráňte včielku Belku, o rok neskôr vyšla publikácia Štístko a Poupěnka učia správne vyslovovať. Od roku 2017 vydali päť albumov a piesňových filmov, ktoré si získali srdcia najmenších fanúšikov.
Novinka o tehotenstve však nezostala bez odozvy. Ich príspevok na sociálnej sieti okamžite vyvolal lavínu gratulácií. „Hlavne nech ste zdraví! Máme vás veľmi radi,“ napísala jedna z nadšených fanúšičiek. Zdá sa, že rodina Poupěnky a Štístka sa čoskoro rozrastie o nového člena – a radosť z toho majú nielen samotní autori, ale aj ich malí aj veľkí fanúšikovia.