OBROVSKÁ RADOSŤ v šoubiznise: Oznámila tehotenstvo a... Všetci zostali ZMÄTENÍ!

LOS ANGELES - Svet šoubiznisu má ďalší dôvod na radosť! Sofia Richie Grainge (26), dcéra legendárneho speváka Lionela Richieho, oznámila, že je opäť tehotná! Spolu so svojím manželom Elliotom Graingom sa tak čoskoro stanú dvojnásobnými rodičmi.
Módna ikona a podnikateľka sa o šťastnú novinku podelila na Instagrame, kde zverejnila štýlové selfie v zrkadle s popisom: „Na ceste uviesť tieto bábätká,“ napísala k fotke s bruškom. Príspevkom zároveň oznámila spustenie novej módnej značky SRG Atelier – no fanúšikovia zostali poriadne zmätení!
Niektorí sa totiž domnievajú, že Sofia týmto záhadným textom naznačila, že čaká dvojičky, iní si myslia, že výraz „bábätká“ mal symbolizovať jej nenarodené dieťa a módnu značku zároveň. Nech už je pravda akákoľvek, komentáre pod príspevkom zaplavili blahoželania a slová podpory.
Sofia a Elliot už spolu vychovávajú dcérku Eloise, ktorá sa narodila v máji 2024. Aj vtedy dokázali svoje tehotenstvo utajiť až do 6. mesiaca– a rovnako to vyzerá aj teraz. V rozhovore pre Vogue Sofia ešte minulý rok prezradila, že sa s manželom rozhodli držať svoje prvé tehotenstvo v tajnosti, aby si chránili duševné zdravie a súkromie. Zdá sa, že rovnaký prístup im dokonale vyhovuje aj tentoraz.
