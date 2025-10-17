Hviezdu vyjde ROZVOD poriadne draho: EX žiada výživné 230-tisíc mesačne... Aby mohol žiť v LUXUSE!

LOS ANGELES - Austrálska speváčka Sia (49), známa megahitmi Chandelier či Cheap Thrills, čelí poriadne drahému rozvodu! Jej manžel Daniel Bernad (47) totiž od nej požaduje výživné viac ako 250-tisíc dolárov mesačne – teda vyše 230-tisíc eur – len preto, aby si vraj mohol udržať svoj „životný štýl vyššej triedy“!
Podľa súdnych dokumentov, ktoré získal magazín People, Bernad žiada od Sii presne 250 856 dolárov mesačne, plus ďalších 300-tisíc dolárov na právnikov a 200-tisíc na účtovníkov.
Sia podala žiadosť o rozvod ešte v marci. S Bernadom má 18-mesačného syna Somersaulta a pár sa zosobášil v roku 2022. Bývalý lekár – onkológ tvrdí, že už nemá žiadny príjem, pretože v roku 2021 opustil medicínu, aby so Siou rozbehol spoločný biznis – kliniku Modern Medicine, ktorá sa zameriavala na liečbu pomocou ketamínu. Speváčka však podľa neho v marci 2025 prestala projekt financovať, a on tak ostal bez peňazí.
Bernad v žiadosti píše, že počas manželstva žili v prepychu, pričom mesačne míňali vyše 400-tisíc dolárov – na súkromné lietadlá, luxusné dovolenky, drahé reštaurácie a niekoľko zamestnancov. „Nikdy sme nemuseli sledovať naše výdavky,“ uviedol. „Sia bola živiteľkou rodiny a ja som na nej finančne závislý. Žiadam, aby mi súd priznal dočasné výživné vo výške 250 856 dolárov mesačne.“ Podľa vlastných slov bude Bernad potrebovať niekoľko rokov tréningu a skúšok, aby mohol opäť získať lekársku licenciu a vrátiť sa k medicíne.
Po rozchode vraj Sia svojmu ex zaplatila pobyt v hoteli až do júla 2025, no neskôr sa presťahoval do prenajatého domu, za ktorý zaplatil viac než 100-tisíc dolárov. Požiadal ju, aby mu sumu preplatila – no odmietla. Speváčkin zástupca sa k situácii nevyjadril. Sia a Daniel Bernad sa brali v malom súkromnom obrade v talianskom Portofine a v roku 2024 privítali na svet svojho syna Somersaulta. Predtým bola Sia vydatá za režiséra Erika Andersa Langa (2014 – 2016) a neskôr adoptovala dvoch tínedžerov.