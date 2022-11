Najúprimnejšia spoveď Jennifer Aniston: Túžila po dieťati... ZÚFALÝ BOJ s neplodnosťou!

LOS ANGELES - Taká úprimná ešte nikdy nebola! Nové vydanie magazínu Allure je pomerne šokujúce. A to nielen pre to, že na jeho titulke je slávna Jennifer Aniston (53) dosť odhalená. Obľúbená herečka totiž odkryla nielen svoje telo, ale i dušu. V rozhovore totiž otvorene porozprávala o svojej túžbe po dieťatku i náročnom boji s počatím.

Talentovaná, krásna, úspešná, vtipná a obľúbená žena! To všetko dokonale vystihuje herečku Jennifer Aniston, ktorá si srdcia mnohých získala už účinkovaním v legendárnom seriáli Priatelia. Zdalo by sa, že slávnej blondínke nič nechýba... Avšak na poli lásky sa jej akosi nedarí a ako najnovšie prezradila, nenaplnená už zostane aj jej túžba po vlastnom dieťatku.

Jennifer prehovorila o svojom trápení v najnovšom vydaní magazínu Allure. Herečka otvorene priznala, že hoci bola mnohými vnímaná ako karieristka, ktorá uprednostňuje prácu pred založením rodiny, opak bol pravdou. „Snažila som sa otehotnieť. Bola to pre mňa veľmi náročná cesta. Všetky tie roky a roky špekulácií... Bolo to naozaj ťažké,” priznala blondínka. „Podstupovala som umelé oplodnenie, pila čínske bylinkové čaje, skúšala som všetko. Dala by som čokoľvek za to, aby mi niekto poradil, nech si dám zamraziť vajíčka,” dodala.

Pre Aniston bolo toto všetko ešte viac bolestivejšie, lebo v médiách sa o jej tehotenstve každú chvíľu špekulovalo. Keď sa v roku 2005 s Bradom Pittom rozviedli, vo veľkom sa riešilo, že to bolo preto, lebo uprednostnila kariéru pred rodinou. „Boli to absolútne klamstvá. Tvrdenia o tom, že som sebecká a ide mi len o kariéru. Božechráň, ak je žena úspešná a nemá deti,” povedala k tomu. „A potom sa objavili správy o tom, že ma môj manžel opustil, lebo som mu nedala rodinu a deti... Boli to klamstvá. A dnes už nemám čo skrývať,” dodala.

Jennifer neprezradila, či sa o dieťatko snažila aj vo svojom druhom manželstve s Justinom Therouxom. Priznala, ale že sa so svojím osudom postupne vyrovnáva. „Dnes som tu. Loď odplávala. A ja cítim úľavu, lebo na to už nemusím myslieť,” poznamenala herečka, ktorá otvorene reagovala aj na otázky týkajúce sa lásky. „Mám veľmi rada byť vo vzťahu. Sú chvíle, keď sa potrebujem schúliť niekomu do náručia a povedať mu - potrebujem tvoju podporu alebo bol to ťažký deň,” uviedla Jennifer, ktorá momentálne po svojom boku nemá oficiálneho partnera.

