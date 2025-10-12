Smrť legendárnej Diane Keaton (†79) zasiahla aj jej bývalých kolegov: Emotívny odkaz filmovej dcéry!

LOS ANGELES – Herecký svet včera opustila obrovská osobnosť v podobe Diane Keaton (†79). Prostredníctvom sociálnych sieťach sa s ňou rozlúčilo množstvo ľudí a jednou z nich bola aj jej filmová dcéra Mandy Moore (41).
Správa o smrti legendárnej americkej herečky zasiahla počas včerajšieho dňa celý svet. Okrem fanúšikov, ktorí si ju zamilovali vďaka mnohým nezabudnuteľným výkon, sa táto veľmi smutná udalosť dotkla aj jej bývalých kolegov.
Veľmi emotívnym príspevkom si ju uctila aj Mandy Moore. Tá si v romantickej komédii Vydáš sa a basta! zahrala dcéru postavy, ktorú stvárňovala práve Keaton. „Hovorí sa, že nemáte stretávať svojich hrdinov, ale ja som mala možnosť pracovať s jednou z mojich hrdiniek a dokonca som jej niekoľko mesiacov hovorila mama,“ uviedla herečka v úvode svojho príspevku na sociálnej sieti Instagram.
„Je to česť na celý život. Di bola a aj je žiarivá bytosť. Som veľmi smutná, že odišla, a to z mnohých dôvodov, ale hlavne preto, že som mala pocit, že tu bude navždy a bude nás oslňovať svojím talentom a šarmom (a svojím štýlom, no tak)!!! Jedna z najlepších herečiek, aké kedy boli. Všetku svoju lásku venujem jej deťom a blízkym,“ doplnila Moore.