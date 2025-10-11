Slávna herečka (52) nestarne: Páni, v tom musia byť čary!

NEW YORK - Akoby zastavila čas! V New Yorku sa v uplynulých dňoch konal 63. ročník filmového festivalu. Záverečným počinom, ktorý mal na ňom svoju premiéru, bol film Bradleyho Coopera - Is This Thing On?. Slávnostného premietania sa zúčastnila aj herečka Alyssa Milano. Pozrite, ako fantasticky vyzerala!
Na premiére spomínaného počinu sa zúčastnili viaceré známe tváre. Herca a režiséra Bradleyho Coopera prišli podporiť napríklad Hugh Jackman, Laura Dern, Will Arnett, či spomínaná Alyssa. Tá stavila na výrazný outfit, v ktorom ju jednoducho nešlo prehliadnuť.
Pri pohľade na Alyssu znie priam neuveriteľne, že v decembri tohto roka oslávi 53. narodeniny. Na jej tvári by ste márne hľadali nejaké vrásky a stále sa môže pochváliť tip-top postavičkou. Herečka sa najviac preslávila účinkovaním v seriáli Čarodejnice, ktorý sa tešil veľkej popularite aj v našich končinách.
Nie je to tak dávno, čo Alyssa Milano podstúpila zákrok, pri ktorom si nechala odstrániť silikónové implantáty. „Zbavujem sa falošných predstáv, častí mňa, ktoré nikdy neboli skutočne mnou. Opúšťam telo, ktoré bolo sexualizované, zneužívané, telo, o ktorom som si myslela, že ho potrebujem, aby som bola príťažlivá, milovaná, úspešná a šťastná,“ uviedla vtedy okrem iného herečka. Tá chce svoju 11-ročnú dcéru uchrániť od podobných tlakov.
