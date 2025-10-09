Nový imidž slávneho Jamesa Bonda: Vyzerá ako deduško!

LONDÝN - Slávneho Jamesa Bonda by ste teraz nespoznali! Zmenil imidž a... Vyzerá úplne ako deduško.
Britský herec Daniel Craig, známy najmä ako legendárny James Bond, sa objavil na červenom koberci s úplne novým vzhľadom. Na premiére očakávaného filmu Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery v Londýne zaujal nielen svojím štýlom, ale aj novým imidžom. Na otvorení londýnskeho filmového festivalu Craig predstúpil pred objektívy s nadýchaným, objemným účesom.
K novým vlasom zvolil elegantný sivý tvídový dvojradový oblek, svetlomodrú košeľu a červenú pruhovanú kravatu. Na premiére sa k nemu pridali aj jeho hviezdne kolegyne Mila Kunis, Kerry Washington a Glenn Close, ktoré svojim pôvabom rozžiarili červený koberec.
