Slávna speváčka si neustriehla rozkrok: Bolo jej vidieť až do žalúdka!

NEW YORK - Speváčka Doja Cat (29) očarila na afterpárty v New Yorku. V elegantnom, no odvážnom outfite pútala hlavne pozornosť fotografov. A tým neušlo ani toto!
Speváčka Doja Cat sa po sobotňajšej nočnej šou Saturday Night Live v New Yorku zúčastnila exkluzívnej afterpárty, na ktorej nechýbali známe osobnosti. Doja pri príchode pôsobila priateľsky — ochotne sa zastavila pri fanúšikoch a podpisovala autogramy.
Na sebe mala provokatívny outfit, ktorý dokonale vystihoval jej typický odvážny štýl. Krátke šaty s vysokým rozparkom zvýraznili jej dlhé nohy a výrazné doplnky pútali pozornosť na každom kroku. Pri odchode z podujatia sa však postarala o menší módny incident.
Pri nastupovaní do auta sa jej šaty nešťastne nadvihli a odhalili spodnú bielizeň, čo fotografi samozrejme okamžite zachytili. Hoci speváčka nebola „naostro“, ukázala viac, než by možno plánovala. Doslova jej bolo vidieť do žalúdka!