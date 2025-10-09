Štvrtok9. október 2025, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra

Slávna speváčka si neustriehla rozkrok: Bolo jej vidieť až do žalúdka!

Doja Cat
NEW YORK - Speváčka Doja Cat (29) očarila na afterpárty v New Yorku. V elegantnom, no odvážnom outfite pútala hlavne pozornosť fotografov. A tým neušlo ani toto!

Speváčka Doja Cat sa po sobotňajšej nočnej šou Saturday Night Live v New Yorku zúčastnila exkluzívnej afterpárty, na ktorej nechýbali známe osobnosti. Doja pri príchode pôsobila priateľsky — ochotne sa zastavila pri fanúšikoch a podpisovala autogramy.

Na sebe mala provokatívny outfit, ktorý dokonale vystihoval jej typický odvážny štýl. Krátke šaty s vysokým rozparkom zvýraznili jej dlhé nohy a výrazné doplnky pútali pozornosť na každom kroku. Pri odchode z podujatia sa však postarala o menší módny incident.

Pri nastupovaní do auta sa jej šaty nešťastne nadvihli a odhalili spodnú bielizeň, čo fotografi samozrejme okamžite zachytili. Hoci speváčka nebola „naostro“, ukázala viac, než by možno plánovala. Doslova jej bolo vidieť do žalúdka!

 (Zdroj: Profimedia)

Sieť proruských kanálov cielila
Sieť proruských kanálov cielila aj na Slovensko: Česká informačná služba potvrdila napojenie na Rusko!
Domáce
Politici neskrývajú smútok a
Politici neskrývajú smútok a žiaľ nad tragédiou na Horehroní: Odkazy rodinám prišli od prezidenta aj šéfa kraja
Domáce
CHAOS a zúfalstvo na
CHAOS a zúfalstvo na letisku v Katare: Slováci prežili dva dni ako z nočnej mory! REAKCIA leteckej spoločnosti
Domáce
MIMORIADNE Medzi 6 obeťami nehody sú aj RODIČIA (†35, †36) so SYNOM (†14)! Jeho braček (7) bojuje o život
MIMORIADNE Medzi 6 obeťami nehody sú aj RODIČIA (†35, †36) so SYNOM (†14)! Jeho braček (7) bojuje o život
Banská Bystrica

USA zvažuje dodať do
Rakety Tomahawk môžu ukončiť vojnu na Ukrajine: Mapa zobrazuje možné ciele HLBOKO v Rusku!
Zahraničné
Boje v Pásme Gazy
Boje v Pásme Gazy pokračujú: Izraelská armáda pokračuje v leteckých útokoch na Gazu aj po oznámení dohody o prímerí
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina je
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina je odkázaná na Spojené štáty: Európske krajiny nie sú schopné nahradiť americké zbrane, útoky pokračujú
Zahraničné

Kavaschovú jazda Boltom VYSTRAŠILA
Kavaschovú jazda Boltom VYSTRAŠILA na smrť: Prišiel iný muž a pod vplyvom DROG... bála som sa!
Domáci prominenti
Premiéra rozprávky Keď život
Mičkovicová SEXI aj tesne pred 60-kou: FOTO v čipkovanej podprsenke!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Timothée Chalamet a Kylie
Špekulácie o rozchode zmietli zo stola: Prominentný pár OPÄŤ SPOLU!
Zahraniční prominenti

Vedci bijú na poplach:
Vedci bijú na poplach: Vo vesmíre sa skrývajú neviditeľné asteroidy! Môžu zasiahnuť Zem a zničiť celé mestá
Zaujímavosti
Skrytá túžba po rokoch
Skrytá túžba po rokoch vyšla najavo: Desivé priznanie manžela, jeho sexuálna fantázia zanechala ženu v slzách!
Zaujímavosti
Tinnitus už nie je
Tinnitus už nie je neprekonateľný problém: Moderná medicína prináša riešenia
vysetrenie.sk
Každý deň rovnaké peklo:
Každý deň rovnaké peklo: Sused mu bráni dostať sa domov! Majiteľ zvažuje RADIKÁLNE riešenie
Zaujímavosti

Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce

Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Vláda konečne ukázala návrh rozpočtu: Takto chce šetriť na ministerstvách a úradoch!
Vláda konečne ukázala návrh rozpočtu: Takto chce šetriť na ministerstvách a úradoch!
Lukašenko vymyslel recept na infláciu: Z minúty na minútu ju zakázal! (video)
Lukašenko vymyslel recept na infláciu: Z minúty na minútu ju zakázal! (video)

Výhra rozdielom triedy to definitívne zabezpečila: MS 2026 vo futbale majú ďalšieho účastníka
Výhra rozdielom triedy to definitívne zabezpečila: MS 2026 vo futbale majú ďalšieho účastníka
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Slováci na úvod s prehrami: Slafkovský patril medzi najaktívnejších hráčov, ale nebodoval
VIDEO Slováci na úvod s prehrami: Slafkovský patril medzi najaktívnejších hráčov, ale nebodoval
NHL
Zmena pre časť slovenských futbalistov: Český klub mení majiteľa, chopil sa ho veľkopodnikateľ
Zmena pre časť slovenských futbalistov: Český klub mení majiteľa, chopil sa ho veľkopodnikateľ
Chance liga
Šanca vystrieľať si milióny pri najväčšej hviezde: Českého majstra sveta čakajú kľúčové mesiace
Šanca vystrieľať si milióny pri najväčšej hviezde: Českého majstra sveta čakajú kľúčové mesiace
NHL

FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky
V Dacii projekt
V Dacii projekt "auto" prekopali od základov. Takéto má byť ľudové auto zajtrajška
Zaujímavosti
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy

Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Zaujímavé pracovné ponuky
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
KarieraInfo.sk
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Aktuality
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Aktuality

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Dezerty

Žiadny prehliadač nie je v bezpečí, internetom sa šíri infostealer Shuyal, ktorý dokáže zasiahnuť až 19 prehliadačov!
Žiadny prehliadač nie je v bezpečí, internetom sa šíri infostealer Shuyal, ktorý dokáže zasiahnuť až 19 prehliadačov!
Bezpečnosť
Pentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadá
Pentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadá
Armádne technológie
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Správy
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Autá

6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sa pestovali za čias našich predkov. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sa pestovali za čias našich predkov. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk

Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy

