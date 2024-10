Syn Beckhamovcov (19) poriadne prekvapil: Začal si s takmer o 10 rokov staršou speváčkou!

David Beckham so svojím synom najmladším synom Cruzom (Zdroj: SITA)

Syn jedného z najslávnejších párov sveta sa počas leta objavil na verejnosti s brazílskou speváčkou Jackie Apostel. Tá však nie je verejnosti príliš známa a tak bol jej vek záhadou. Viaceré zahraničné médiá informovali, že je v podobnom veku, ako samotný Cruz a dokonca mala byť od neho mladšia.

Podľa najnovších informácií Hello Magazine je však od neho o 9 rokov staršia, čo mnohých fanúšikov poriadne prekvapilo. To, že sa im tento vekový rozdiel príliš nepozdáva, dali jasne najavo aj v komentároch na sociálnych sieťach.

„Vo vyššom veku nie je až taký veľký problém, keď je medzi partnermi vekový rozdiel 10 rokov. Pri niekom, kto má okolo 20, však medzi nimi budú veľké rozdiely. Je to trošku divné," napísal jeden z fanúšikov. „Takmer 29-ročná žena ide po 19-ročnom chlapcovi? Ak by to bol môj syn, tak by som nebol rád," pridal sa ďalší komentujúci, ktorého citoval magazín New York Post.

Cruz Beckham, Jackie Apostel (Zdroj: Profimedia)