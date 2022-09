Celé Benátky ZÍZALI na ňu: Ach… Veď to mohla prísť aj HOLÁ!

Nahé ženské telo je bez pochýb krásne a mnohí ho nazývajú aj umeleckým dielom prírody. No stále platí aj to, že odhaľovať by sa malo len decentne a vo vhodných chvíľach. A prestížny medzinárodný filmový festival k nim rozhodne nepatrí. No rovnaký názor zjavne nemá talianska modelka a herečka Mariacarla Boscono.

Tá sa totiž včera na zahajovacom ceremoniáli 79. ročníka filmového festivalu v Benátkach odhalila až príliš. Doslova všetky oči prítomných hostí mierili na ňu. Dôvod? Na sebe mala čosi, čo pripomínalo čiernu záclonu - bolo to z tylu a navyše kompletne priesvitné. A hoci si pod model dala aspoň telové nohavičky, podprsenku za dôležitú nepovažovala.

Na červenom koberci sa tak pretŕčala s takmer holými prsiami. Všetci sa na vlastné oči mohli presvedčiť, že má naozaj krásnu postavu, ale... Takáto prezentácia na prestížnu akciu, akou je filmový festival, nepatrí. Čo myslíte?

Galéria fotiek (2) Zdroj: Profimedia