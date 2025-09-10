Hviezda Marveloviek obeťou ÚTOKU: V bare dostal PÄSŤOU od opitého cudzinca!

TORONTO - Známy škótsky herec James McAvoy (46), hviezda filmu X-Men: First Class, sa zaplietol do tvrdej bitky. V jednom z torontských barov ho z ničoho nič napadol opitý muž!
Incident sa odohral v pondelok večer v bare Charlotte´s Room, kde sa McAvoy stretol s producentmi svojho nového filmu California Schemin´. Herec bol otočený chrbtom, keď k nemu pristúpil podgurážený návštevník a bez varovania mu uštedril úder päsťou.
„James bol nepripravený, keďže nič netušil. Až od personálu sa dozvedel, že muža vyvádzali von, pretože mal vypité,“ povedal zdroj blízky hercovi pre magazín People. Šokujúce je, že McAvoy celý incident zobral s obrovským pokojom. Nesnažil sa vyvolať konflitk, naopak, zostal v bare aj po útoku a s úsmevom všetko odhľačil.
Herec sa v Toronte nachádza kvôli Medzinárodnému filmovému festivalu. Počas víkendu sa s manželkou Lisou Liberati objavil na svetovej premiére snímky California Schemin´, ktorú sám režíroval a zahral si v nej aj menšiu úlohu.
