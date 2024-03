Kuriózne priznanie hollywoodskej hviezdy: Zranenie počas orgií!

James McAvoy (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Na tento zážitok tak skoro nezabudne. Britský herec James McAvoy (44) si počas natáčania filmu Turn Up The Sun! privodil nepríjemné zranenia. To sa mu stalo vo chvíli, keď s kolegami natáčal erotickú scénu a bol takmer nahý.