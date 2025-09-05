SMÚTOK v kráľovskej rodine: Buckinghamský palác oznámil ÚMRTIE vojvodkyne!

LONDÝN - Britská kráľovská rodina prežíva obrovský smútok. Buckinghamský palác informoval o úmrtí Vojvodkyne z Kentu.
„S hlbokým zármutkom Buckinghamský palác oznamuje, že zomrela Jej Kráľovská Výsosť, vojvodkyňa z Kentu. Zomrela pokojne v noci v Kensingtonskom paláci, obklopená svojou rodinou. Kráľ s kráľovnou a celá kráľovská rodina sa pripájajú k vojvodovi z Kentu, jeho deťom a vnúčatám v smútku a zároveň si s láskou pripomínajú celoživotnú oddanosť charitatívnym organizáciám, vášeň pre hudbu a hlboký súcit s mladými ľuďmi,“ písalo sa v ozname, ktorý na sociálnych sieťach zverejnil palác.
Vojvodkyňa z Kentu bola známa svojou láskou k hudbe – nebránila sa ani rapu a obľubovala Eminema, uviedol portál Daily Star. Sama priznala, že síce nepozná všetkých raperov po mene, no piesne autora megahitu Lose Yourself ju vždy oslovili. Dokonca mala slabosť aj pre beatbox.
Manželka vojvodu z Kentu, ktorý je bratancom zosnulej kráľovnej Alžbety II., sa naposledy objavila na verejnosti v októbri minulého roka, keď sprevádzala manžela na invalidnom vozíku. Po odchode kráľovnej sa stala najstaršou žijúcou členkou britskej kráľovskej rodiny.