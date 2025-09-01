Slávna speváčka pózovala fotografom: Ešte rýchla kontrola... PRSIA sú na mieste - môžeme!

BENÁTKY - Americká speváčka Halsey (30) si toho počas minulého roka vytrpela naozaj veľa. Fanúšikom odhalila, že bojovala s viacerými desivými diagnózami. Aktuálne je hviezda opäť v plnej sile a nenechala si ujsť medzinárodný filmový festival v Benátkach. Tam ochotne pózovala fotografom... No ešte predtým urobila rýchlu kontrolu!
Speváčka Halsey si minulý rok preskákala viacerými zdravotnými problémami. Fanúšikom vtedy povedala, že je šťasite, že je medzi živými. Napokon prezradila, že bojuje s lupusom, ktorý trápi aj jej kolegyňu Selenu Gomez. Ide o chronické autoimunitné ochorenie, ktoré napáda viaceré orgány. Navyše v septembri minulého roka skončila v nemocnici kvôli desivému záchvatu.
Aktuálne sú však jej diagnózy už pod kontrolou a hviezda sa opäť naplno venuje šoubiznusu. Najnovšie prijala pozvanie na medzinárodný filmový festival v Benátkach. Zúčastnila sa gala večera amfAR Venezia 2025, kde ochotne pózovala fotografom. No pri tom vznikol aj vtipný moment. Speváčka si jeden čas nepochopiteľne držala cez korzet prsník.
Doslova to pôsobilo, že pred samotným pózovaním spravila ešte rýchlu kontrolu. Prsia sú na mieste - môžeme začať!
