SMRŤ hviezdy (†56) Fantastickej štvorky: Pitva odhalila PRÍČINU!

(Zdroj: YouTube)

NEW YORK - Minulý týždeň svet obletela správa o úmrtí austrálskeho herca Juliana McMahona (†56). Toho diváci poznali ako doktora Dooma z Fantastickej štvorky či démona Colea zo seriálu Čarodejnice. Málokto vedel, s akými zdravotnými problémami herec bojoval. A aktuálne pitva odhalila príčinu jeho náhleho skonu!

Smutnú správu koncom minulého týždňa odhalila hercova manžela Kelly McMahon s tým, že v posledných mesiacoch svojho života v tichosti bojoval s rakovinou. „S otvorených srdcom sa chcem podeliť so svetom o to, že môj milovaný manžel Julian McMahon tento týždeň v pokoji zomrel po statočnom boji s rakovinou,“ uviedla pre magazín Deadline. Jeho zdravotné problémy boli tajené pred verejnosťou až do jeho smrti...

A ani po nej nebolo jasné, s akým typom rakoviny bojoval. Aktuálne všetko objasnila pitva. Tá odhalila, že Julian zomrel na pľúcne metastázy v dôsledku metastatického karcinómu hlavy a krku. Ako uvádza magazín People, jeho smrť je považovaná za prirodzenú a hercove pozostatky boli spopolnené.

(Zdroj: YouTube)