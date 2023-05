ZÁSNUBY v šoubiznise: Výstredná herečka sa pochválila poriadne veľkým prsteňom!

Bella Thorne patrí medzi hviezdičky, ktoré odštartovali svoju kariéru na obrazovkách Disney Channel. Potom nasledovalo účinkovanie vo viacerých počinoch. Spomenúť možno komédiu Dovolenka za trest, či drámu Polnočná láska.

V posledných rokoch pútala pozornosť výstrednosťou, vulgárnym prejavom a búrlivým milostným životom.

Počas uplynulého víkendu Bella svetu oznámila, že ju jej priateľ požiadal o ruku. Dvojica začala spolu randiť v lete minulého roka. Svoj vzťah potvrdili na Valentína. „Bola to láska na prvý pohľad,” zaspomínala v rozhovore pre Vogue Weddings mladá herečka. Tá už má aj predstavu o tom, ako by mal ich veľký deň vyzerať. Svadbu chcú mať na vidieckom sídle vo Veľkej Británii a vystriedať by chcela aspoň štvoro svadobných šiat.