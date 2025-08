STARÁ LÁSKA nehrdzavie? Promi pár po rokoch na jednom pľaci... A poriadne to medzi nimi ISKRÍ!

Katie Holmes (Zdroj: GettyImages)

NEW YORK - Hovorí sa, že na prvú lásku sa nezabúda. Svoje by o tom vedela hovoriť aj Katie Holmes (46)... Tá sa nikdy netajila tým, že jej prvým vážnym partnerom bol herecký kolega Joshua Jackson (47). No a dvojica sa po rokoch opäť stretla na jednom pľaci. A opäť to medzi nimi poriadne iskrí. Stará láska nehrdzavie?!

Dvojica sa prvýkrát stretla v roku 1998 pri natáčaní seriálu Dawsonov svet. A okamžite si padli do oka. Pár utvorili prakticky hneď, no vzťah im vydržal len približne rok. Nerozišli sa však v zlom, zostali priateľmi a naďalej spolupracovali na seriáli až do jeho konca v roku 2003.

Odvtedy udržiavajú priateľský vzťah, herec sa vyjadril, že sú stále v kontakte a keď sa čas od času stretnú, podľa jeho slov "to medzi nimi stále funguje". Navyše Katie sa netají tým, že Joshua bol jej prvou láskou. No a zdá sa, že platí staré známe - stará láska nehrdzavie.

Dvojica sa po viac ako 20 rokoch opäť stretla pri spoločnej práci - Katie pripravuje trilógiu s názvom Happy Hours, v ktorej nielen hrá, ale ju aj režíruje a píše. No a Joshua v projekte stvárňuje jej partnera, čo okamžite vyvolalo špekulácie o možnom obnovení ich vzťahu.

No hoci zdroje blízke obom tvrdia, že medzi nimi ide len o profesionálnu spoluprácu a silné priateľstvo, chémiu medzi nimi stále cítiť. Medzi dvojicou to viditeľne iskrí a mnohí fanúšikovia by takýto návrat určite uvítali. Veď pozrite, ako im to spolu pristane!

Katie Holmes a Joshua Jackson (Zdroj: Profimedia)