Hviezdna kráska ako ZMOKNUTÉ KURA: Mokré vlasy, tepláky... Stylista dal VÝPOVEĎ?!

Katie Holmes (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Pri slávnych kráskach sme zvyknutí na vždy perfektný výzor. Či už sa objavia na červenom koberci alebo v televízii, majú bezchybný účes aj styling. Aj hviezdy sú však len ľudia. Dôkazom je aj Katie Holmes (45), ktorú paparazzi nafotili v týchto dňoch v uliciach New Yorku. Vyzerala ako zmoknuté kura!

Obľúbená hviezda seriálu Dawsonov svet a rôznych amerických komédií Katie Holmes bola vždy považovaná za jednu z najkrajších herečiek Hollywoodu. V spoločnosti a pred televíznymi kamerami bola vždy perfektne nastajlovaná a dokonalo upravená. V súkromí však obľubuje skôr ležérny štýl obliekania. No a pri ňom je občas poriadne odvážna.

Paparazzi ju v týchto dňoch nafotili v uliciach New Yorku, kde žije so svojou dcérou Suri. A vyzeralo to, akoby ju niekto náhle vyhodil z domu alebo že jej stylista dal výpoveď a ona je úplne stratená. Oblečené mala totiž sivé tepláky, k tomu "dedkovské" sandále, veľkú košeľu a... Absolútnou čerešničkou na torte boli mokré vlasy. Vyzerala ako zmoknuté kura!

(Zdroj: Profimedia)