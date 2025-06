Slávna speváčka to KONEČNE priznala: Brutálne schudla vďaka kontroverznému lieku!

Lizzo (Zdroj: SITA)

Americká speváčka Lizzo po prvý raz priznala, že na začiatku svojej cesty za chudnutím krátko užívala liek Ozempic. O tejto téme otvorene prehovorila v najnovšej epizóde podcastu Just Trish, kde sa moderátorke zdôverila s detailmi svojej premeny. Držiteľka ceny Grammy prezradila, že kontroverzný liek začala užívať v roku 2023, no čoskoro si uvedomila, že jej z dlhodobého hľadiska nepomôže. „Vyskúšala som všetko. Ozempic funguje, pretože menej jete, však? Takže keď jete správne, cítite sa sýti,“ vysvetlila. Zároveň dodala: „Ale ak to dokážete urobiť aj sami a ovládnuť svoju myseľ, je to to isté.“

Za svoj skutočný pokrok vďačí najmä zmene stravovacích návykov. Hoci sa dlhé roky stravovala vegánsky, časom si uvedomila, že konzumovala priveľa náhrad mäsa a vysoko kalorických jedál, ktoré ju paradoxne nezasýtili. „Keď som bola vegánka, konzumovala som veľa falošného mäsa. Jedla som veľa chleba, veľa ryže a musela som toho zjesť veľa, aby som sa cítila sýta. Ale v skutočnosti som prijímala 3000 až 5000 kalórií denne,“ pokračovala. K rozhodujúcemu zlomu došlo až vtedy, keď sa vrátila k prirodzeným potravinám a do jedálnička opäť zaradila mäso a ryby.

„Začala som jesť hovädzie mäso, kuracie, ryby… a konečne som sa cítila naozaj sýta, bez toho, aby som si zbytočne rozťahovala žalúdok vecami, ktoré ma vlastne ani nezasýtili,” priznala. Hoci s Ozempicom prestala pomerne rýchlo, voči ľuďom, ktorí sa pre jeho užívanie rozhodnú, je tolerantná: „Nie je to jednoduché. Je to liek, ktorý má pomôcť niekomu, kto s niečím bojuje,“ uviedla. Lizzo ešte minulý rok čelila špekuláciám, že Ozempic užíva, no vtedy ich razantne poprela. Až teraz priznala, že ho istý čas skutočne brala. Tento rok v januári tiež oznámila, že sa jej podarilo dosiahnuť vytúženú váhu.