Raritné FOTO Heidi Klum: Ukázala svojich SYNOV... Sú od nej o hlavu vyšší!

Heidi Klum (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Heidi Klum (52) pravidelne mapuje svoj život na sociálnych sieťach. Súkromie si však stráži a spolu s ním aj svojich najbližších. Aktuálne však urobila výnimku a na sociálnej sieti zverejnila raritné foto so svojimi synmi. Aha, týchto chlapcov má so spevákom Sealom (62)... Sú od nej o hlavu vyšší!

Heidi Klum je štvornásobnou matkou - prvú dcéru Leni (21) má s talianskym podnikateľom Flaviom Briatorem, no a ďalšie tri deti, synov Henryho (19) a Johana (18) a dcéru Lou (16), so spevákom Sealom. Leni je verejnosti dobre známa a vydala sa v stopách svojej slávnej mamy... No a Henry debutoval na móle v januári 2025 počas parížskeho Haute Couture týždňa módy.

Ďalšie deti však verejnosť možnosť vidieť veľmi nemá. Heidi si svoje súkromie a najbližších stráži a verejnosti ich príliš neukazuje. Aktuálne sa však na sociálnej sieti Instagram pochválila raritnou fotkou, na ktorej je nielen model Henry, ale aj jeho mladší brat Johan. Synovia objímajú svoju mamu, ktorá napriek výške 176 centimetrov pôsobí vedľa nich ako Palculienka. Pozrite, sú od nej o hlavu vyšší!