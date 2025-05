Šokujúca PREMENA kedysi bacuľatej Kelly Osbourne: Výrazne SCHUDLA a... Uff, vyzerá ako výtvor AI!

Ozzy Osbourne a Kelly Osbourne (Zdroj: SITA/AP/Jordan Strauss)

V posledných mesiacoch ženy Ozzyho Osbourna pútajú pozornosť výrazným úbytkom váhy. Najmä jeho žena Sharon otvorene prezentovala, že si k vysnívanej postave podomohla kontroverznými injekciami Ozempic. Zašlo to však tak ďaleko, že dnes má 45 kíl a nedokáže pribrať. „Teraz nemôžem pribrať a neviem, čo sa to stalo s mojim metabolizmom, ale skrátka sa nezdá, že by to mohlo ísť hore, asi som zašla príliš ďaleko,“ posťažovala sa v podcaste Hoieho Mandela.

Kelly Osbourne (Zdroj: SITA)

"Zázračným" injekciám podľahla aj jej dcéra Kelly. Schudla závratných 35 kíl. Spočiatku svojou štíhlou postavou ohurovala, no dnes skôr straší. Nielen krivkami, ale aj tvárou. K tej si dopomohla zrejme nielen úbytkom váhy, ale aj estetickými zásahmi. Fanúšikovia však Kelly už ani nespoznávajú. „Obdarovala si sa novou hlavou k Vianociam?Je to úplne iná hlava,“ skonštatoval jeden z komentujúcich.

A podobný názor mali aj ďalší: „Wau, úžasné, čo môžu urobiť tony plastickej chirurgie, ozempic a peniaze.“ Niektorí si však myslia, že už nevyzerá ani ako skutočný človek. „Je to AI?“ Veď posúďte sami!