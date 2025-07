Šokujúce ODHALENIE Tupacovho (†25) kamaráta: Rodina a blízki VYFAJČILI jeho POPOL!

Tupac Shakur (Zdroj: SITA)

Tupac sedel na mieste spolujazdca v aute, ktoré šoféroval Suge Knight. Bolo 7. septembra 1996, keď ho v Las Vegas zastrelili, no nezomrel hneď, skonal v nemocnici o 6 dní neskôr. A jeho kamarát, ktorý v osudný moment auto riadil, aktuálne prezradil, ako sa jeho rodina a blízki s touto obrovskou tragédiou vyrovnávali.

Odhalil to v rozhovore pre magazín People. Tupacova mama Afeni Shakur vraj chcela, aby bol jej syn čo najskôr a bez pohrebu spopolnený a ešte v tú noc si vraj jeho blízki odovzdávali vrece s jeho popolom. Z neho potom urobili joint, ktorý vyfajčili. „Musíš to pochopiť - malo to zmysel. Bolo to symbolické. Je to ako... Keď si časť z neho necháš,“ vyjadril sa Knight.

No on bol vraj jeden z mála, ktorý si z jointu nepotiahli. V tom čase vraj bol v podmienke a Tupacovej mame povedal, že by sa rád seánsy zúčastnil, no obával sa, že by sa kvôli tomu mohol dostať do problémov.

Suge Knight, Tupac Shakur (Zdroj: Profimedia)