Údajný VRAH hviezdneho Tupaca (†25): Policajtom sa VYSMIEVAL... Doplatil na vlastnú hlúposť!

Tupac Shakur (Zdroj: profimedia.sk)

Duane "Keefe D" Davis bol minulý týždeň po dlhých 27 rokoch obvinený z vraždy rapera Tupaca Shakura. Podľa prokurátora Marca DiGiacoma mal práve on nariadiť jeho smrť. Keefe sa pritom nikdy netajil tým, že bol pri vražde hviezdneho rapera, doteraz sa však verilo, že bol iba svedkom.

Aktuálne však v prípade nastal obrovský zlom. A môže za to paradoxne samotný Davis. Celé roky sa totiž chválil tým, že práve on poskytol zbraň, ktorá bola použitá pri streľbe z auta. Dokonca si chcel na vražde rozbehnúť biznis - ako vodič limuzíny chcel organizovať výlety po Las Vegas a platiacim zákazníkom rozprávať detaily o osudnej noci.

(Zdroj: SITA)

Keefe D sa navyše otvorene vysmieval policajtom a prakticky sa chválil svojou úlohou pri smrti Tupaca, pretože veril, že spravodlivosť ho nikdy nedoženie. „Dve desaťročia po zabití mal pocit, že polícia proti nemu nikdy nezasiahne,“ povedal zdroj pre US Sun vraj bol presvedčený, že polícia neurobí nič. Tvedil tiež, že má „dlhodobú dohodu," ktorá ho "chráni pred trestným stíhaním."

No to sa poriadne prerátal. „Keefeho hlúpy postoj ho dostal do problémov a jeho neznalosť práva ho môže stáť slobodu,“ pokračoval zdroj. „Polícia v Las Vegas sa o prípad Tupaca mnoho rokov nezaujímala, pretože si myslela, že nemôže nájsť dostatok presvedčivých dôkazov, aby sa mohla pohnúť vpred,“ dodal zdroj. No napokon Keefove vlastné chvály a komentáre viedli k tomu, že sa polícia opäť zmobilizovala.

(Zdroj: SITA)