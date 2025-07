Slávna speváčka DESÍ vzhľadom: FOTO Prepadla plastikám... TOTO je vážne ona?!

Mutya Buena (Zdroj: profimedia.sk)

Je to presne dvadsať rokov, čo britské dievčenské trio Sugababes dobylo hitparády s piesňou Push the Button. V tom čase kapelu tvorili Keisha Buchanan, Mutya Buena a Heidi Range. Skladba sa stala obrovským hitom nielen vo Veľkej Británii, ale aj v mnohých krajinách Európy, v Austrálii a na Novom Zélande.

Nedávno sa opäť objavili na verejnosti – tentoraz na jednej londýnskej párty, už však v mierne obmenenej zostave. Namiesto Heidi s kapelou vystupuje Siobhan Donaghy. Na rozdiel od Keishy, ktorá sa po rokoch výrazne nezmenila, Mutya prešla viacerými úpravami. Tie sú viditeľné najmä na jej tvári. Hoci pred mesiacom oslávila štyridsiate narodeniny, na svoj vek nevyzerá rozhodne staršie a zásahy do výzoru nie je možné prehliadnuť.

Mutya Buena (Zdroj: youtube.com)

V mladosti si tiež nechala zväčšiť prsia, no v roku 2013 si implantáty dala odstrániť. Netají sa ani tým, že má implantáty v oblasti zadku. Mutya si svoje súkromie chráni, no v minulosti priznala, že ako slobodná matka má problém nájsť si partnera. V roku 2018 sa dokonca objavila v zoznamovacej reality šou Celebs Go Dating, kde sa pokúšala nájsť lásku. Mutya má dcérku menom Tahlija, ktorá sa jej narodila krátko pred 20. narodeninami. Tak čo, spoznali by ste dnes známu speváčku?

Mutya Buena (Zdroj: Profimedia)