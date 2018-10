Paparazzi nafotili na pláži známu »umelinu«: Zlatíčko, sa nevidíš v zrkadle?!

Mnohé hviezdy a známe tváre túžia po anonymite. Napríklad, keď idú na pláž, zvolia nevýrazné plavky, alebo sa maskujú okuliarmi a rôznymi pokrývkami hlavy, aby vyzerali nenápadne. No, a potom je tu skupina celebrít, ktoré robia všetko pre to, aby ich nik neprehliadol. Do nej rozhodne patrí aj niekdajšie "zlatíčko" z formácie Sugababes - Mutya Buena.

Speváčka sa momentálne nachádza v Grécku, kde ju počas pobytu na pláži nafotili paparazzi. Neprirodzene pôsobiace vlasy mala zapletené do vrkočov, na ušiach výrazné náušnice a zmachlenú tvár. Kyprejšie potetované telo obliekla do čiernych plaviek, na ktoré si dala sieťované šaty.

Mutya už dlhodobo preferuje takýto priam vulgárne pôsobiaci imidž. Niet pochýb, že absolvovala zopár "skrášľujúcich" zákrokov a je dosť pravdepodobné, že aj v zadku má silikónové implantáty.

Mutya Buena bola na pláži neprehliadnuteľná. Zdroj: profimedia.sk

Je pravdepodobné, že Mutya Buena si ku oblej zadnici dopomohla u plastického chirurga. Zdroj: profimedia.sk