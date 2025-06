Bezosova manželka Lauren: TAJOMSTVO jej svadobnej róby... Inšpirovala sa touto SLÁVNOU NEVESTOU!

Lauren Sanchez a Jeff Bezos (Zdroj: SITA)

Svadba Jeffa Bezosa a jeho partnerky Lauren Sánchez bola ostro sledovaná celým svetom. Oslavy v talianskych Benátkach začali už vo štvrtok a sprevádzali ich prísne bepečnostné opatrenia. V meste sa totiž zišli stovky tých najväčších svetových hviezd, počnúc Leonardom DiCapriom a končiac Billom Gatesom. Obmedzenia, ktoré prinášali, však vyvolali aj protesty nespokojných miestnych.

Samotný obrad sa konal v piatok a miliardárova nevesta mala na sebe decentnú priliehavú róbu v štýle morskej panny, ktorá dala vyniknúť jej bezchybným krivkám, no a korzet prechádzal do krajkovaného živôtika s dlhými rukávmi bez akéhokoľvek výsrihu. Mnohých touto voľbou z dieľne Dolce & Gabbana šokovala. Ona sa však inšpirovala inou slávnou nevestou.

Ako prezradila pre magazín Vogue, s plánovaním šiat začala už pred rokom a pol, kedy sa osobne stretla s Domenicom Dolcem. Dvojica sa však poznala už dlhé roky - trávili spolu leto na jachtách v talianskom Portofine. „Prišlo mi prirodzené požiadať ich, aby mi navrhli svadobné šaty,“ priznala Lauren a potom odhalila aj slávnu ženu, ktorou sa nechala inšpirovať.

„Prehladávala som si fotogradie neviesť z 50. rokov. Chcela som sa zamyslieť a zrazu som videla Sophiu Loren a jej ruky boli takto,“ napodobnila modlitebnú pozíciu. „Bola vo vysokej krajke až ku krku a ja som povedala: "To je ono. To sú šaty,“ priznala čerstvá pani Bezosová a priznala, že počas svadby došlo aj na niekoľko tradícií. Veľa ich však nebolo. „Myslím, že tradície milujem, ale pre 55-ročnú ženu je to trochu iné.“