Selena Gomez priznala TAJNÚ LÁSKU: Zamilovaná bola do TOHTO slávneho muža... Je o 24 rokov starší!

Selena Gomez (Zdroj: SITA)

Selena Gomez aktuálne prežíva najkrajšie obdobie svojho života. Koncom minulého roka sa zasnúbila s priateľom Bennym Blancom a dvojica pomaly plánuje svoj veľký deň. Navyše speváčka vydala nový album a lupus, s ktorým bojuje od roku 2013, lekári dostali pod kontrolu. To sa napokon odrazilo aj na jej vzhľade a tmavovláska v posledných mesiacoch viditeľne schudla.

Aktuálne speváčka prijala pozvanie do podcastu GOAT Karol G, kde porozprávala nielen o tom, čo prežíva v súkromí aktuálne, ale prehovorila aj o minulosti. No a vtedy urobila "veľké odhalenie". Priznala totiž, že v minulosti bola zamilovaná do o 24 rokov staršieho Ice Cubea. Selena úplne ignorovala všetkých tých fešákov z boybandov a rovno sa zamilovala do drsného rapera.

Priznala, že to bolo trochu čudné, no išlo o jej detskú platonickú lásku. Mala iba 5 rokov a nejako jej detská logika vyhodnotila, že by ju Ice Cube bol schopný "ochrániť". Ktovie, čo na toto odhalenie hovorí samotný raper. Ten má dnes už 56 rokov.

Ice Cube (Zdroj: SITA/AP)