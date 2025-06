SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa herečka a speváčka... Podľahla dlhej chorobe!

(Zdroj: Profimedia)

Croisilleová do oscarovej romantickej drámy naspievala tri skladby - jednu sólovo (Aujourd'hui c'est toi) a dve s Pierrom Barouhom (Un homme et une femme a Plus fort que nous). V 70. rokoch bola vo Francúzsku obľúbená aj vďaka ďalším hitom ako Téléphone-moi, Parlez-moi de lui či Une femme avec toi.

„Spievala som len piesne o láske a viem, čo som ľuďom priniesla,“ povedala v rozhovore pre týždenník Paris Match v roku 2017. Croisilleová, ktorá sa narodila 9. októbra 1936 v Neuilly-sur-Seine, sa okrem spevu venovala aj tancu a herectvu.

Účinkovala vo vyše 20 filmoch a niekoľkých televíznych seriáloch. Medzi jej známe snímky patria Erotissimo (1969), Jedni a druhí (1981) a Cesta rozmaznaného dieťaťa (1988). Ako speváčka si získala srdcia poslucháčov svojím hlbokým, zmyselným hlasom. Vydala približne dve desiatky štúdiových albumov. Posledný veľký koncert odohrala v hudobnej sále Casino de Paris v roku 2014, ale na pódiu vystupovala až donedávna.