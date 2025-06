SMRŤ českého bodyguarda (†62) hviezd: Ďalšia RANA pre snúbenicu... Farár ODMIETOL POHREB!

Zdeněk Zahradník ako šéf ochranky na koncerte Madonny (Zdroj: Blesk - Martin Mithofer, Ladislav Křivan, Greta Blumajerová / CNC / Profimedia)

České médiá uplynulý týždeň obletela správa o úmrtí legendárneho českého bodyguarda Zdeňka Zahradníka. Ten sprevádzal svetové hviezdy pri ich návštevách Českej republiky. Ochraňoval napríklad Madonnu, Tinu Turner, Micka Jaggera, Busha, Obamu či Michaela Jacksona. Dokázal zariadiť poriadok pohľadom a okamžite si získať dôveru svetových lídrov či popových hviezd.

Záhradníka niekoľko rokov trápilo srdce, no jeho zdravotný stav sa rapídne zhoršil v októbri 2024. Pridávali sa ďalšie a ďalšie komplikácie, až mu po novom roku začali postupne zlyhávať orgány. Bol v umelom spánku. Poslednou kvapkou bol obojstranný zápal pľúc, ktorý dostal dva dni pred smrťou. Následne mu zlyhal komplet celý organizmus a došlo k srdcovej zástave.

Zronená snúbenica Jana sa ešte nestihla spamätať z tejto rany a už prišla ďalšia. Dozvedela sa totiž, že s milovaným Zdeňkom sa nebude môcť rozlúčiť tam, kde to mali obaja radi - v Břevnovskom kláštore. Farár ju vyhodil z kostola. „S rodinou sme sa dohodli, že pohreb bude verejný, rozhodli sme sa poslednýkrát rozlúčiť sa so Zdeňkom v Břevnovskom kláštore,“ povedala Nedeľnému Blesku.

„Lenže tam nás miestny farár vyhodil! Že vraj nie je zvedavý na nejaký mediálny humbuk...“ dodala Jana s tým, že teraz musí vybrať iný kostol. „Břevnovský kláštor bolo miesto, kam sme chodili na prechádzky a občas sme začli aj do kostola. Brali sme to ako svoju farnosť a zrazu nás tam nepustia,“ pokračovala Jana, ktorá v lete so Zdeňkom chystala svadbu. No namiesto toho teraz musí chytať pohreb.