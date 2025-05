Šokujúce priznanie otca Elona Muska: Zabil vraj 3 ľudí... Chceli UVARIŤ jeho 6-ročnú dcéru!

Elon Musk (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

Miliardárov otec to prezradil v rozhovore pre denník Daily Star. Stalo sa to vraj pred 30 rokmi, keď bol so svojou dcérou Ali na výlete v Južnej Afrike. Prenajali si dom v Johannesburgu, keď odrazu počul zvláštny hluk. Vyšiel sa teda pozrieť von a oproti nemu stálo asi 7 alebo 8 mužov. Errol sa ich vraj opýtal, či im môže nejako pomôcť.

„Jeden zdvihol ruku, myslel som si, že si ju so mnou chce podať. Zrazu z nej však vyleteli iskry. Od boku na mňa vystrelil!“ šokoval Musk s tým, že ho guľka našťastie minula. „Tuším som sa vtedy skrčil, alebo niečo urobil. Dvadsať rokov som trénoval karate, takže mám dobré reakcie a dokážem reagovať pomerne rýchlo. Guľka preletela okolo mňa do sklenených dverí,“ opísal.

Errol Musk, otec Elona Muska (Zdroj: Profimedia)

Následne vraj utekal pre svoj revolver a dvomi ranami zabil troch mužov. „Keď išli chodbou, zabil som toho chlapa, čo na mňa strieľal. A tá guľka aj chlapa za ním,“ pokračoval Musk starší. V momonte sa spustila prestrelka a takmer došiel k smrteľnému zraneniu aj on. Errol však bol "úspešnejší" a jeho strela zabila ďalšieho muža. Dokopy vraj proti nemu letelo 52 striel, no našťastie ho netrafila ani jedna.

Errola vraj najprv obvinili zo zabitia, no napokon ho pustili a čin prekvalifikovali na sebaobranu. Musk vraj len chránil svoju 6-ročnú dcéru. Muži boli totiž podľa jeho slov kanibali. „Z dcéry by urobili muti. To je miestna magická medicína. Časť z nej by zjedli a z jej prstov by si urobili talizmany. Tiež by jej vyvarili hlavu, kým by sa úplne nescvrkla a potom by ju predali napríklad taxikárovi na vyvesenie v aute,“ dodal Musk s tým, že ide o praktiky niektorých domorocov.